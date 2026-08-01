新皇岗口岸｜记者实测过关动线 设随车人员验放厅 「 刷脸」即可通关（附全程实景）

《皇岗口岸港方口岸区条例》于7月31日生效，当天凌晨零时起，皇岗口岸的港方口岸区已正式交付香港特区政府管辖。《星岛》记者今日（8月1日）实地参观新皇岗口岸，整理部分新口岸过关动线资料，一文睇清。

新皇岗口岸占地面积约8.75公顷，口岸联检大楼以多层式设计，大楼共9层，地上5层主要为旅客及跨境车辆的出入境楼层和港方的公共运输交汇处，地下4层主要为深方的公共运输交汇处以及停车场。

乘搭公共交通工具的市民

在2楼外公共运输交汇处落车点下车； 经2楼大堂乘搭扶手电梯前往5楼旅客出境大堂； 经「合作查验」自动通道过关前往内地。 5楼旅客出境大堂。

乘搭私家车的市民

跟随私家车进入1M层； 车辆司机可随车进行检验； 车辆进入「联合一站式」车道，进行「五方查验」； 私家车乘客可前往1M层阁楼的随车人员验放厅进行安检； 司机完成查验后，可直接驶回车道继续办理其出入境手续； 私家车乘客随后在指定区域重新登上私家车前往内地。

乘搭旅游巴士的市民

跟随旅游巴士进入1M层； 旅游巴士乘客前往旅客出境大堂办理旅检手续； 随后在指定区域重新登上旅游巴士前往内地。

运输署助理署长谢善怡表示，新巴士总站提供6条小巴线及7条巴士线并设有旅游巴士停泊位置，其后方已预留空间，作日后备用及增设补充设施之用。总站右侧则是5条跨境巴士站，目的地覆盖旺角、港岛、荃湾、观塘等。署方正研究将部分设施迁至地库，并增设大型等候区，以实现「人车分流」。

实施合作查验一次放行 车道设三道闸

海关陆路边境口岸科副总指挥官王肇佳表示，车道通关将实行「合作查验、一次放行」模式，司机只需出示证件一次，即可办理两地的出入境手续。车道采用三道闸设计：第一道闸自动开启；第二道闸为共同管辖地带，司机需出示证件办理出入境手续；第三道闸则由内地边检及海关决定是否需要检查。香港口岸亦在北面增设私家车查验厅，实行人车分流。

司机驾车经过时，只需透过「信息采集一体机」一次过完成体温、证件、容貌及指纹采集，该机器会按各自部门的职能，将所采集的资料传送至香港及深圳五个不同负责部门。

首推「刷脸」通关 靠面容识别

新旅检大楼在5楼设置134条「合作查验」自动通道及68个人工柜枱，已登记的旅客未来只需排一次队、接受一次证件查验，即可一并完成深港两地的出入境手续，过关时间将由以往30分钟，大减至5分钟。

入境事务处落马洲管制科指挥官黄君彦表示，「合作查验自助通道」的适用人群，包括持有回乡证的香港居民（包括非中国籍人士）；持有往来港澳通行证的内地旅客（例如在港就读或工作的内地居民）；持有澳门居民往来香港特别行政区旅游证的澳门居民。

「合作查验自助通道」设有「出示证件（读证）」及「免出示证件（刷脸）」模式。「免出示证件（刷脸）」通关模式，基本适用于符合「读证」通关条件且年满14岁的人士。旅客在首次使用合作查验自助通道时，可登记同意使用此模式。旅客在第一道闸门无需出示证件，只需面向摄影机进行面容识别，通过后在第二道闸门采集指纹及面容，即可完成两地过关手续。

虽然香港现有的「非接触式 e-道」已应用面容识别技术，但当时仍需配合二维码（QR code）使用。因此，在第一道闸门直接以面容检查使用资格，是「真 ‧ 刷脸」通关。

记者：李健威

摄影：汪旭峰