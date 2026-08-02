车主北上入油成日常？ 李耀培料即使港油价回落　习惯仍难逆转　

不少车主在油价攀升下，北上入油。中国香港汽车会永远荣誉会长李耀培表示，中港车、参加「港车北上」的私家车每周北上入油已成习惯，除因内地油价较便宜，亦配合周末北上的消费模式，相信即使香港油价回落，北上入油习惯亦不会逆转。落马洲中港货运联会主席蒋志伟表示，美伊开战后香港油价超过内地油价，相信现时运输公司都会在内地入油。

内地油价未见大幅涨价

美伊战火令油价再升，内地油价暂未见大幅涨价，7月18日起的92号汽油每公升售价为7.14至7.2元人民币，对比美伊战争前2月24日的7.05至7.35元人民币，最低价仅升1.3%；7月18日起95号汽油售价每公升7.85至7.9元人民币，对比战前的7.5至7.85元人民币，最低价上升4.7%。

中国香港汽车会永远荣誉会长李耀培表示，近月香港油价急升，令「港车北上」车主北上入油。

李耀培：车主习惯到内地消遣

中国香港汽车会永远荣誉会长李耀培表示，近月香港油价急升，令「港车北上」车主北上入油，除油价考虑，车主亦习惯到内地消遣，每周入满一缸油，便毋须在港加油，且与内地娱乐饮食结合，养成了难以改变的习惯，即使油价回落，北上入油的习惯亦料难扭转。

落马洲中港货运联会主席蒋志伟表示，战前本港运输业的油价为每公升5元，低于内地当时的每公升6元，故过去运输公司会在香港入油，但现时全部都在内地入油，减省成本，「一部大车，一个月用5000公升（油），不是小数目」。他又观察到很多私家车北上入油，「过珠海一带，全部都是香港车，只付三分之一的油价，引到车主上去（内地）入油」。他慨叹，香港物流业的竞争力节节败退，高油价是重要因素，削减竞争力。

记者曾伟龙