全民运动日支持善德单车创举 童军总会挑战接力踩 冀相当环绕地球一周

由香港善德基金会携手永明金融推出的「善德永明耀香港 Ride-To-Shine Hong Kong」大型智能单车骑行盛事，自启动以来便席卷全城，掀起单车热潮。适逢8月1日「全民运动日」，香港童军总会号召五个地域的童军成员齐心参与，展开智能单车接力挑战，全力冲击累积40,075公里（相当于环绕地球一圈）的壮举。

这场智能单车接力挑战，由机管局、机场保安及香港国际航空学院等打响头炮，组成「晨曦飞翔」队，踩出累计过千公里数的好成绩。其后，香港童军总会的童军成员们佩戴著象征承诺与责任的童军领巾，个个士气高昂，一「里」接一「里」接力踩。

香港童军总会香港总监黎伟生博士表示，8月1日不仅是「全民运动日」，更是「童军国际领巾日」，令活动倍增意义。他指出，童军领巾代表著竭尽所能、服务他人的精神，而这场接力骑行，既考验个人耐力，更磨练团队合作。透过智能单车装备，成员在锻炼体能之余，亦展现了运动与时并进、全面发展的理念。黎博士特别感谢善德基金会的悉心策划，让童军成员有机会参与这项盛事。

全城齐心迈向120万公里

是次「善德永明耀香港」活动的最终目标是累积骑行120万公里，相当于围绕地球30圈，以迎接明年香港回归祖国30周年。童军总会则在今日短短2小时的接力中，逾300名童军无惧细雨，他们在100部智能单车上奋力骑行，成功累计逾3,700公里，成功朝着「合力环绕地球一圈」的目标，迈向一大步。

参与挑战的17岁童军成员Karine表示，童军伙伴情同手足，只要大家齐心协力，就一定能达成目标。另一名19岁童军成员Christina则分享，她坚持踩了半小时，秉承童军勇敢无畏的精神，即使天气欠佳也尽力踩，只希望为整体的骑行目标贡献一分力量。

位于尖沙咀梳士巴利花园主场地的智能单车将开放至8月15日。其后，活动将移师至香港国际机场及亚洲国际博览馆，而流动单车平台亦会陆续走访全港18区及大湾区各个城市。

