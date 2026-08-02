纾缓措施完结 油价未回落 运输业渔业冀续补贴 政府：有需要时再推临时措施

油价回升，政府对运输业的补贴措施完结。落马洲中港货运联会主席蒋志伟表示，货运业油价较美伊开战前最多升约80%，需向货主收取燃料附加费，建议政府再向车主提供优惠。有渔户指「红油」油价较战前升约一倍，亦期望政府恢复油价补贴。立法会议员陈恒镔建议政府再推补贴，用尽早前向立法会申请的拨款。政府称正动态评估中东局势、燃料供应及价格，有需要时再度推出临时措施。

为期两个月的补贴措施已全部届满

为应付高油价，政府月前推出三项为期两个月的补贴措施已全部届满，包括对商用车船和工商业等的柴油费作每公升3元的补贴（6月29日届满）、减免商用车辆一半政府隧道费（7月16日届满），以及对的士、小巴和校巴每公升0.5元的液化石油气燃料补贴（7月30日届满）。

美伊2月底开战，伦敦布兰特期油在2月战前一周平均收市价约为每桶71美元，6月中旬因停战回落至接近战前水平，但战火重燃，7月20日至24日该周平均收市价升至约94美元，较战前升约32.1%。

运输业油价较美伊战前升最多约80%

本港五间油公司的无铅汽油、特级无铅汽油及柴油，在7月20日至24日该周的平均零售牌价分别为每公升约32.1元、33.6元及35元，较战前一周分别升8.3%、7.6%及20%。航空公司燃油附加费亦远高于战前，其中国泰8月1日起短、中、长途航班燃油附加费分别加至339元、633元和1362元，比战前高出1.39至1.4倍。

落马洲中港货运联会主席蒋志伟在前周初表示，其时运输业的油价回升至每公升8至9元，较战前的5至6元升最多约80%，虽与最高的12至13元有距离，不少运输公司向货主征收燃油附加费，将油价升幅转嫁至货主。蒋指，政府难以无了期补贴，希望政府以免牌费、免验车费及豁免商用车隧道费等方式援助。

美伊战火不绝，油价再度上升，令运输业成本上升。 何家豪摄

渔业：「红油」油价较美伊战前增约一倍 期望政府恢复补贴

渔船使用俗称「红油」的工业用柴油，香港渔民近岸作业协会主席黎带喜在前周初表示，其时油价回升至每桶1800元，较战前的每桶900至1000元增约一倍，而远洋船在补贴期内已入油，但近岸船每桶油用1.5至2天，估计每月成本增逾1.4万元，期望政府恢复每公升油价3元补贴。

中国香港汽车会永远荣誉会长李耀培称，本港油公司一般有约三周的库存，若战事未来短期内未能缓和，油价将大幅上涨，届时政府应再补贴商用车，另可考虑燃油税宽减等，令私家车亦受惠。

政府应对油价高企，早前推出商用车柴油费补贴、隧道费减半及液化石油气燃料补贴。 何家豪摄

陈恒镔：建议政府再推补贴 庄豪锋倡协助业界绿色转型

立法会交通事务委员会主席陈恒镔表示，运输业牵涉民生，据他了解政府上次申请的补贴预算仍有余额，应尽量用完再推补贴，「补贴不到（每公升油价）3元，（补贴）2元、1元都好」，政府亦可考虑宽减牌费，或减免油公司地价，达到减油价效果。

立法会交通事务委员会委员庄豪锋认为，油价波动剧烈，政府难作长期补贴，建议政府利用资源协助业界绿色转型，减低对传统燃油依赖，同时推动油公司的成本和售价透明化。

政府应对油价高企，早前推出商用车柴油费补贴、隧道费减半及液化石油气燃料补贴。 何家豪摄

环境及生态局：有需要时再度推出临时措施

环境及生态局及运输及物流局回复称，由财政司司长领导的跨部门监察燃油供应专责组正持续动态评估中东局势、燃料供应及价格，确保本港能源供应稳定。环境及生态局又指，有需要时再度推出临时措施，支援相关行业。

记者︰曾伟龙