 河套香港园区首阶段招标热烈 蔡杰铭：园区拥独特跨境物流优势

河套深港创科园香港园区启用逾半年，创新科技及工业局常任秘书长、港深创新及科技园主席蔡杰铭今日(1日)在电视节目透露，园区首批4幅土地招标反应热烈，促使当局提速发展，在上周五（24日）再加推第二批4幅地招标。他强调，招标模式以引入高质量科企为核心，目标是建立完备的创科生态圈。

引入市场力量 双封制吸引高质科企

蔡杰铭表示，河套香港园区分阶段发展，首阶段由政府全资兴建的8幢楼宇中，2幢湿实验室大楼已全数租出并投入运作，配套的人才公寓亦已启用。为加快建设并善用市场活力，当局在第二、第三批次土地改以批地形式引入私人企业资金。他解释，若全由政府出资兴建，速度不够快，并且私人企业能带来更多的创科技术。为此，园区采用「双信封制」招标，70%占比考虑企业从事的科技领域、带来的经济效益及对创科生态圈的贡献，30%评审地租价格，确保能够吸引真正有能力的科企落户。

首批招标的市场反应印证了企业对香港创科的信心。蔡杰铭指出，仅两个组合包装就收到数十份回馈意见，因而决定提速。目前8幅土地共包含5幅实验室或商用地，以及3幅作为配套的人才公寓用地，将分别于8月底及10月中下旬截标。

跨境数据流通优势成招商关键

蔡杰铭指区内能够实现内地与国际数据的交流互通，对于人工智能、生命健康科技及尖端晶片、量子科技等前沿领域的科研工作具莫大好处，此便利条件在世界其他园区难以复制。现时已进驻首批政府楼宇的企业，约一半来自内地、三分一为本地公司、15%来自欧美及亚洲等地，行业分布以人工智能及生命健康科技为主力。

他又透露，未来新皇岗口岸投入运作后，将为河套发展带来新机遇。深圳园区届时会有部分皇岗用地腾出作进一步发展，而香港的旧皇岗亦会释放土地予新田科技城，作为河套的天然延伸，承担更多中游科研工作。当局会因应河套与新田的整体联动，以及科企的实际需求，灵活调节未来的推地速度。

展望未来，园区将预留部分土地研究以公私营合作模式，引进具标志性的龙头科企。同时，当局会视乎园区成熟度，不排除引入商业地元素、酒店式项目、支援科技展销等，务求构建一个自给自足的完善创科社群，并确保第一期发展能在2030年有序落成。