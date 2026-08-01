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车牌拍卖｜因谐音「一哥」曾拒批 「YUT G0R」车牌5.2万成交 高出底价逾十倍

社会
更新时间：11:43 2026-08-01 HKT
发布时间：11:43 2026-08-01 HKT

去年11月有市民向运输署申请自订车牌「YUT G0R」（粤语谐音「一哥」）被拒，质疑署方标准不一，遂于今年2月入禀高等法院申请司法覆核，聆讯虽然最终取消，但运输署在向律政司索取法律意见后，行使酌情权批出「YUT G0R」车牌。该车牌今（1日）早在湾仔会展拍卖，最终以5万2千元成交，高出底价逾十倍。

「YUT G0R」车牌底价为5千元

运输署今日共公开100个自订车辆登记号码拍卖，其中「YUT G0R」车牌底价为5千元，今早叫至第二口价时，已跳升至3万元，第三口叫价再跃升至5万元，最终以第四口叫价5万2千元成交。

另外，因电影《夜王》爆红的「葵芳」，其粤语谐音「葵芳」的「KWA1FUNG」车牌，则经过五口叫价，以9千元成交。

运输署今日共公开100个自订车辆登记号码拍卖，其中「YUT G0R」车牌底价为5千元。运输署网页
运输署今日共公开100个自订车辆登记号码拍卖，其中「YUT G0R」车牌底价为5千元。运输署网页

市民质疑署方标准不一曾提司法覆核

翻查资料，市民梁皓壹去年11月7日向运输署申请自订车牌「YUT G0R」被拒，署方解读「YUT G0R」为影射某政府部门首长之俗称，继而推论其车辆会被合理地视为代表政府部门。但梁皓壹指运输署曾批出自订车牌「1GOR」，却拒绝他就「YUT G0R」的自订车牌申请，标准并不客观一致，质疑其决定不合理。

梁皓壹就此提出入禀高等法院，申请司法覆核，要求法庭撤销署长的决定。他亦有申请法援，惟法律援助署拒绝其法援申请，后聆案官黎达祥裁定梁上诉得直，向梁批出法援。有关的司法覆核案件原订于6月9日开庭处理，惟聆讯最终取消。梁皓壹称在今年3月30日及4月14日收到运输署信件，表示运输署就梁皓壹的「YUT G0R」自订车牌申请，向律政司索取法律意见后重新考虑，运输署署长决定根据《道路交通（车辆登记及领牌）规例》行使酌情权，批出「YUT G0R」车牌，随后会安排「YUT G0R」车牌公开拍卖并通知梁有关拍卖详情。


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