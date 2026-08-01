香港足球盛会2026｜罗淑佩：访港外队基本盘强劲 对赛事号召力充满信心

香港足球盛会今晚(8月1日)于启德主场馆隆重举行，由英超曼城对意甲国际米兰。文化体育及旅游局局长罗淑佩今在电台节目中指出，去年举办的足球盛会非常成功，今年由于是世界杯年，四强赛由排名首四位球队包办，不少球星战至最后阶段，加上国际足协设有21天的强制休息时间，令外队访港的国脚阵容无可避免会受到影响。她指出主办方极具信心，成功邀得四支基本盘强劲的老牌球队访港，她透露，自从经过国际迈亚密队，球王美斯未有上阵出赛后，真切知道如果球队过于依赖单一超级巨星，一旦球星因故未能上场，球迷的失望会极大。

曼城公开操练吸引逾1.7万人入场 料赛事可观

罗淑佩透露，虽然遇上雨天，但昨晚曼城的公开操练仍吸引了高达17,100人入场。而启德零售馆更是人山人海，球星的现身成功带动周边商品热卖。她对今晚的赛事号召力充满信心，预计将有接近4万名球迷一同入场。她认为今场赛事两队需为即将开锣的赛事进行新球员磨合与战术演练，相信会十分可观。

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盛会联动「票尾经济」 过百间食肆及零售商户提供优惠

除了球场内的精彩赛事，如何将盛事的热度辐射至周边民生经济，成为社会关注的焦点。罗淑佩表示，今次足球盛会将推出「票尾经济」，市民凭球赛门票，除可在零售馆享受折扣外，香港各地亦有超过一百间食肆及零售商户提供各式消费优惠。若票尾经济受欢迎，可考虑多些联乘，在政府提供方向、拆墙松绑或穿针引线之余，最终仍需靠商界自身各出其谋，主动计好成本效益并大胆尝试新事物，才能在能力范围内摸索出新的商业出路。

节庆盛事不断 迎接香港特区30周年

展望今年下半年，罗淑佩表示，暑假期间多个博物馆展览、演唱会已办得如火如荼，紧接著将迎来中秋节、万圣节、十月底的美酒佳肴巡礼、缤纷冬日节，以及农历新年等一连串节庆。她预告，为迎接香港特区成立30周年，今年的除夕倒数活动必定会非常缤纷夺目，而各项的盛事亦令整个城市闪亮起来。在体育盛事方面，九月份香港将首次主办「东盟杯」赛事，届时中国香港代表队将会亲自出征。鉴于香港运动员在杭州亚运、巴黎奥运及全运会中一直保持极佳状态，她对接下来的亚运会充满期待，深信中国香港运动员定能再创佳绩。

