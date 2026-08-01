新皇岗口岸 ‧ 多图｜内部设施曝光！ 9层多层式设计 设134条「合作查验」自动通道 过关仅须5分钟

《皇岗口岸港方口岸区条例》于7月31日生效，当天凌晨零时起，皇岗口岸的港方口岸区已正式交付香港特区政府管辖。《星岛》记者今日（8月1日）实地参观新皇岗口岸。新口岸旅检大楼采用「一地两检」模式，设置134条「合作查验」自动通道及68个人工柜枱，通关时间仅须约5分钟；而新皇岗口岸设置设置26个私家车及过境巴士检查亭，车辆司机则驾驶车辆进入「联合一站式」车道，进行「五方查验」安排。

新皇岗口岸｜天花板以深圳市花「簕杜鹃」为原型

新皇岗口岸目前主体建筑、装修及室外配套设施已基本完工，通关查验设备正在进行最后的安装调试。大楼内部装修极具心思，天花板设计以深圳市花「簕杜鹃」为原型，并以暖色调为主。而最受注目的，莫过于5楼入境大厅内的30根「异形双曲造型柱」。

新皇岗口岸｜口岸联检大楼多层式设计共9层

新皇岗口岸占地面积约8.75公顷，口岸联检大楼以多层式设计，总建筑面积约69万平方米，当中港方口岸区约占25万平方米。联检大楼共9层，地上5层主要为旅客及跨境车辆的出入境楼层和港方的公共运输交汇处；地下4层主要为深方的公共运输交汇处以及停车场。

新皇岗口岸｜5楼设134条「合作查验」自动通道及68个人工柜枱

新口岸将由以往的「两地两检」改为「一地两检」，采用「合作查验、一次放行」的崭新通关模式。新旅检大楼在5楼设置134条「合作查验」自动通道及68个人工柜枱，已登记的旅客未来只需排一次队、接受一次证件查验，即可一并完成深港两地的出入境手续，过关时间将由以往30分钟，大减至5分钟。至于传统人工柜枱，出入境双方会在口岸边界线上并排设置68个传统人工柜枱。

口岸联检大楼以多层式设计，总建筑面积约69万平方米。

出入境大堂宽敞。

设有跨境巴士上客区。

大堂指示清晰。

新皇岗口岸｜「五方查验」安排 推「联合一站式」车道查验模式

新皇岗口岸设置设置26个私家车及过境巴士检查亭。除车辆司机外，一般乘客需下车检验，私家车乘客前往随车人员验放厅，过境巴士乘客前往旅客出境大堂办理旅检手续。而车辆司机则驾驶车辆进入「联合一站式」车道，进行「五方查验」安排。

司机驾车经过时，只需透过「信息采集一体机」一次过完成体温、证件、容貌及指纹采集，该机器会按各自部门的职能，将所采集的资料传送至香港及深圳五个不同的清关、出入境及检疫部门进行出入境查验，包括：深圳出入境边防检查总站、深圳海关、海关、衞生署及入境事务处。

轨道交通配套方面，预计新口岸未来将连接5条铁路及地铁线路，其中包括现有的深圳地铁7号线，以及规划中的深圳地铁20号线、22号线与高铁系统。而在香港方面的铁路接驳，新皇岗口岸有望连接预计于2034年落成的港铁北环线支线，并接通现时的屯马线和东铁线。

记者：李健威

摄影：汪旭峰



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