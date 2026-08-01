地盘禁烟︱两周共发36张罚款通知书 劳工处考虑向两承建商提出检控

《建筑地盘全面禁烟法例》上月17日生效，劳工处处长许泽森表示，至今约两周已派员巡查全港1200个地盘，共向违规吸烟的工人发出36张定额罚款通知书，针对承建商发出9张「敦促改善通知书」，并正考虑向两间涉嫌管理不善的承建商提出检控。

承建商未尽管理责任将面临检控

许泽森今（8月1日）在电台节目指出，目前向违规工人发出的36张定额罚款告票，大部分均来自劳工处的突击巡查，亦有部分建基于市民的转介及举报，数字反映未如理想，相信现仍处适应期，工人需时间改变在地盘的吸烟文化。在严打工人违规的同时，劳工处亦高度关注承建商的管理责任。而至今收到的逾60宗市民转介及投诉中，处方跟进后有两宗须向工人发出定额罚款通知书。他对承建商落实整体禁烟措施的表现，大致满意，但相信仍有改善空间，目标是令定额罚款通知书数字降至零。

许泽森解释，在职安健法例的「一般责任条款」下，各级承建商，包括总承建商及分判商均须承担管理责任。若巡查时发现地盘欠缺基本的禁烟管理措施，例如未能清晰划定地盘疆界、缺乏禁烟告示或未能妥善管控工人，处方会考虑提出起诉，目前已有两宗个案正处于考虑检控阶段。若系统管理上有待改善，处方会发出「敦促改善通知书」强制其于合理时间内改善；若巡查时仅发现烟头而未见违规者，则会透过口头或书面警告，要求地盘加强巡视、对工人进行教育，甚至在隐蔽处加装闭路电视监察。

引入热感无人机助巡查隐蔽角落

面对前线巡查人手紧张，许泽森指，自去年10月起，处方已出动无人机59次协助高空巡查，成功侦察到地面难以察觉的危险高空工序死角，并促成了约200宗检控。劳工处目前亦正为无人机开发热感应功能，未来有望协助执法人员探测地盘隐蔽角落中不寻常的热力反应，从而判断是否有工人在暗处集体吸烟，以提升打击违规行为的精准度与效率。

对于坊间及业界曾探讨设立举报奖赏机制，或加重对屡犯工人的处罚，如禁止进入地盘。对此，许泽森表示当局鼓励承建商以正面方式引导工人改变吸烟习惯及协助戒烟，这对工人的长远健康更为有利。此外，当局已在俗称「平安卡」的进入工地安全培训中加入防火相关知识；至于会否在机制上对屡次违规者实施更严格处分，处方持开放态度，愿与业界进一步商讨。

拟年底立例保障平台工作者

政府计划于今年年底前向立法会提交草案，立法保障平台外卖员及送货员的工伤或死亡补偿。许泽森透露新法例将率先聚焦「食物及货物送递」两大范畴，保障期范围由接单起计至送达为止；至于「等单」时间及网约车司机，则暂未纳入此阶段的保障范围。

许泽森指出，由于平台工作者未必符合传统雇员的定义，新法例将会清晰界定平台营运商与平台工作者的法律地位。至于网约车需视乎法例生效后的情况，初步评估因管理规范不同暂不纳入。

对于加强保障会否导致平台增加收费并转嫁消费者，或扣减外卖员报酬，许泽森坦言法例落实后营运商成本必定增加。但他强调，成本最终如何转嫁取决于市场的动态调节，例如加价可能导致订单流失，而社会付出此成本的整体回报，是让最前线的工作者得到确切的工伤保障。至于最低工资、有薪假期及退休保障等，因大部分平台工作者有其他正职，暂未列作首要处理课题。

「三重机制」查验棚网 有效杜绝证书造假

另外，针对去年底实施的地盘棚网及帆布的规管，许泽森表示，新加入的「三重机制」，即承建商提供报告、物料抵港后送实验室抽检、屋宇署再作抽查，运行半年来成效显著。

「过往我们只能看承建商提供的证书，真假难辨。」许泽森指出，现时透过劳工处、屋宇署、发展局跨部门与业界协作，大大完善了检测制度，有效杜绝证书造假的情况。他补充，虽然不能将此繁复机制套用于地盘所有大大小小的物料，但对于风险高、容易引发连锁效应的物品，如棚网的阻燃要求，必须采取严格的风险管控。

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