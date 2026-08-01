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「菁英聚」学员访律师会新会址 汤文龙寄语筑基专业精神

社会
更新时间：00:06 2026-08-01 HKT
发布时间：00:06 2026-08-01 HKT

约120名来自香港大学「菁英聚‧港大法律课程」（HKU Legal Academy for the Talented 2026）的中学生，周五（31日）参访律师会新会址并参与分享会。律师会会长汤文龙致欢迎辞时寄语同学，专业精神作为法律界的立身之本，早在学生时代便应开始筑基。

该法律课程由「菁英聚‧港大」主办，为一项法律预修密集暑期课程，旨在向有志修读法律的中学生传授基本法律概念与讼辩技巧，启发其对法律的兴趣，并为其日后在香港修读法律及投身法律界打下坚实基础。这群学子来自香港、内地及海外多所学校，背景虽异，却怀抱共同抱负，热切探索法律天地，甚或将来晋身法律专业。

律师会会长汤文龙向学生们致欢迎辞，他说，纵使人工智能日益普及，法律依然是极具价值与深远意义的志业。律师具备的诚信、智慧与睿智判断，乃科技所无法取代。他特别寄语同学，专业精神作为法律界的立身之本，早在学生时代便应开始筑基。优异成绩与专业成就固然要紧，但最宝贵的资产始终是「信任」；而信任始于专业，终于诚信。他最后勉励这群未来栋梁坚守原则，对诚信绝不妥协，因为才华固能开启机遇，唯有品格才能决定如何善用机遇。

随后，汤文龙联同理事谭雪欣与同学们深度对谈，详述律师会身为法定自我监管机构及专业团体的职能，并介绍其在国家、国际及社区层面的拓展成果。分享会后，两位更亲自导赏律师会会址，引领学生探寻律师专业的悠久历史与珍贵文物。活动在轻松欢愉的交流中落幕，学生把握良机直接向汤会长及谭律师请益，亲身了解律师日常，并体悟在瞬息万变的局势下，如何成长为杰出且备受尊崇的法律专才。

律师会表示，衷心感谢香港大学法律学院协力安排是次参访，期望此行能点燃年轻学子的法律志向，为其人生旅程播下希望的种子。律师会定将秉持推动青年法律教育的初心，期待见证新一代茁壮成长，并热切欢迎更多青年才俊加入法律界。

律师会又称，素来重视青年法律教育与人才培育。透过多元培训、交流活动及青年计划，律师会积极深耕法治教育、传承专业薪火，致力培养兼具国民身份认同、国际视野与专业担当的法律新秀，为巩固并传承法治基石倾力奉献。

 

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