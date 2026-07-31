北角小贩被票控时遭扯跌 食环署指小贩屡劝不改：影片未必完全反映事实

网上流传一段食环署执法的片段，有一名在北角站外摆档卖生果的老翁，遭数名食环署的执法人员票控，期间双方有拉扯，老翁更一度被扯跌。食环署今回复查询时指，署方已多次警告该名小贩，惟鉴于该名无牌小贩持续不遵从指示，故有需要依法采取执法和检控行动。署方又指，网上片段所呈现的情况未必完全反映事实和事件经过，强调执法时必须同时兼顾公共秩序及环境衞生等。

老翁及食环署人员双方都有拉扯 老翁一度被拉扯至几乎跌落地

影片所见，该名老翁情绪颇为激动，一度试图突围离开，而现场的食环署人员则喝令他「停低」。另一条片段可见到，老翁及食环署人员双方都有拉扯，而老翁被人紧紧包围，期间遭食环署人员从后熊抱，一度被拉扯至几乎跌落地，惹来市民质疑执法力度是否合适。

食环署:过往已多次劝喻及警告该名无牌小贩

食环署回复时则指，早前已接获多宗投诉，指有无牌小贩于晚上时段在题述小贩黑点贩卖水果，而食环署人员过往已多次劝喻及警告该名无牌小贩。

署方昨晚（30日）调查时，再发现该名无牌小贩在一商铺范围贩卖水果，故随即按「先劝喻、后执法」的方针，警告相关人士切勿在公众地方贩卖。不过，食环署折返时发现该名人士在仍继续在公众地方无牌贩卖生果，遂采取执法行动。署方指，在署方人员明确要求下，该名无牌小贩仍未有遵从指示，并拒绝合作及出示身份证明文件，最终更企图离开现场，故遂寻求警方到场协助。该名无牌小贩其后因涉嫌阻街和违反《公众衞生及市政条例》被本署人员拘捕及检控。

食环署:「情理兼备」必须建基于守法的原则上

食环署强调，鉴于该名无牌小贩在已获充分警告仍持续不遵从指示，署方有需要依法采取执法和检控行动；有关「先劝喻」的做法，不代表容许其可继续及重复占用公众通道作无牌贩卖。食环署强调，「情理兼备」必须建基于守法的原则上，对于屡劝不改及拒绝纠正违规行为的任何人士，署方仍会果断执法并提出检控。



食环署亦指，网上片段所呈现的情况未必完全反映事实和事件经过。署方在执法时，必须同时兼顾公共秩序、环境衞生，以及居民和商户对通道畅通的合理诉求。