恒大「缇岸」发展商疑欠财务公司1.7亿元 申禁制清盘呈请被驳回

已清盘的恒大集团屯门楼盘「缇岸」发展商福彩发展涉拖欠恒大子公司旗下财务公司创盈财务逾1.7亿元，福彩发展早前入禀法庭申请传票，要求禁制创盈财务向其提出清盘。高等法院特委法官王鸣峰今颁下判词，指案发时创盈财务为缇岸提供补贴买家按揭，以促进缇岸单位销售，而福彩发展须报销相关成本，双方代表亦曾签署相关协议，考虑到现时福彩发展除了创盈财务以外，亦疑拖欠地产代理2.3亿元及银行债务1.2亿元，允许创盈财务提出清盘符合公众利益，故驳回福彩发展的申请。

原告Fortune Choice Development Limited（福彩发展有限公司），被告Profit Concept Finance Limited（创盈财务有限公司）。

判词指，原告为屯门「缇岸Ocean Camino」的发展商，该项目由30座建筑物组成，有近2,000个住宅单位，而截至今年2月为止，该发展项目内的住宅单位仍未全数售出。被告是中国恒大附属公司天基控股（Tianji Holding Limited）间接持有的全资附属公司，被告被恒大集团及天基用作融资，为一些香港发展项目提供资金，当中包括缇岸。

屯门「缇岸Ocean Camino」由30座建筑物组成，有近2,000个住宅单位。

天基在2017年收购了原告部分股权，翌年原告再与天基签订管理协议，规定原告的董事局由3名董事组成，其中一人由天基提名，另外两人由OCI基金（OCI Real Estate Fund I S.P.提名。

约2019年4月，恒大及天基决定透过被告向潜在买家提供按揭贷款融资，以促进发展项目单位销售。根据被告方的说法，为促进缇岸销售，被告向缇岸买家提供条款优惠的「补贴买家按揭（Subsidised Purchaser Mortgage）」，例如长达24个月的免息期及9成按揭等，令被告须以较高利率借入资金，故原告须向被告报销因提供该按揭而产生的所有成本，这项提议在2020年12月透过恒大内部合同审批申请获批。

官：原告未提涉案债项真诚争议

法官考虑双方陈词后，认为原告方未能有效地就涉案债项提出真诚争议（bona fide disputes），故没有基础支持其禁制申请。首先，相关债项曾重复地获原告确认，虽然原告方指签署及批核相关《按揭补贴协议》的人士当时并非原告董事，但双方代表有电邮和微信讯息来往，原告亦的确因该协议获益，而董事会也可授权该人签署协议。

此外，原告直到恒大及天基清盘为止，一直由天基处理营运，而掌握大部分股权的OCI基金在2018年至2023年并没有干涉原告的运作。虽然当时签署及批核相关《按揭补贴协议》，对原告而言未必是最有利，但法庭现阶段并无证据达到这个结论，原告亦的确因相关按揭而卖出更多缇岸单位。

判词亦指，即使原告现时有7,900万的资金储备，但被告方指称的1.7亿元，另有地产代理公司入禀追讨原告2.3亿元，原告又涉拖欠1.2亿元银行债务。在此情况下，允许被告向法庭呈请原告清盘是符合公众利益，纵使潜在的清盘消息可能对缇岸单位价值造成影响，但缇岸与恒大的关系及恒大的清盘早已被广泛报道。

法庭最终驳回原告方的申请，但会暂缓命令28天，以待原告进一步考虑及可能与被告协商；原告另须支付讼费。

案件编号：HCMP 203/2026

法庭记者：王仁昌