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新皇岗口岸｜入境处检视口岸通关设施 为开通口岸做好准备

社会
更新时间：20:23 2026-07-31 HKT
发布时间：20:23 2026-07-31 HKT

《皇岗口岸港方口岸区条例》今日（31日）生效，皇岗口岸的港方口岸区已交付港府管辖。入境处署理处长程和木、助理处长（管制）樊晓声联同署理助理处长（资讯系统）伍卓尧今日到口岸区现场视察，了解各项通关筹备工作的最新进展。

皇岗口岸将会是港深口岸之间极为重要的二十四小时客运陆路口岸，由于该口岸将全面实施「一地两检」及「合作查验、一次放行」的崭新通关模式，故入境处亦重点检视口岸通关设施，包括合作查验自助通道、人工柜枱及「联合一站式」车道，并指示同事全力推进，早日完成各项通关设施的系统测试、运作测试及人员培训等工作。

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