政府申请充公黎智英逾亿元财产 排期11月30日进行2日审讯

壹传媒创办人黎智英被裁定「串谋勾结外国势力」及「串谋发布煽动刊物」罪成，今年2月被判囚20年。律政司入禀高等法院申请充公黎智英名下17间公司股份及63个银行帐户，以及黎牵涉的刑事案保释金1,000万元、欺诈案罪脱后可退还的200万元罚款等，推算财产至少1.27亿元。案件原订在7月8日在《香港国安法》指定法官杜丽冰席前开庭处理，当日聆讯取消后，根据司法机构网页显示，案件现已改期于11月30日进行为期两日聆讯。

原告为律政司司长，被告为黎智英。律政司司长在入禀状指明黎智英现羁押于香港赤柱监狱，要求法庭把黎智英直接或间接持有、拥有或控制之财产充公予香港政府，当中包括黎智英名下银行帐户内所有结余（汇丰银行、恒生银行及上海商业储蓄银行共15个户口内合共约3,230万元），旗下公司及罪行相关帐户内所有结余（47个公司户口内合共约1,211万元），黎智英名下之17间公司股份，黎智英涉（DCCC349/2021）存入区域法院作保释金的500万元，黎智英违反国安法案（WKCC4341/2020 ）存入西九龙裁判法院作保释金的500万元，黎智英涉欺诈科技园案上诉得直后退还的200万元罚款，以及黎智英转名交予陈梓华的英属处女群岛（BVI）离岸公司「LACOCK Inc.」之汇丰银行户口内8万元。

律政司入禀高等法院申请充公黎智英逾亿元财产。

入禀状所列出，黎智英持股的名下公司有17间，包括Dico Consultants Limited （黎智英持股50%）、Best Combo Limited 、Absolute Ace Limited、Sino Focus Group Limited 、Billion Flower Limited（黎智英持股50%）、AD Marketing Limited （黎智英持股50%）、adMart eZone Limited（黎智英持股99%）、eZ Van Limited （黎智英持股50%）、Next Animation Studio Limited 、Ally Glory Investments Limited 、Fog City Digital Limited 、Chartwell Holding Limited 、Lai’s Hotel Properties Limited （黎智英持股100%）、Comitex Holdings Limited 、Comitex Knitters Limited、Firm Way Investments Limited（黎智英持股33.3%、黎智英长子黎见恩持股33.3%），以及黎智英持股71.26%的壹传媒有限公司（Next Digital Limited）。

入禀状仅列出Comitex Holdings Limited及Comitex Knitters Limited的估值，Comitex Holdings Limited当中黎智英持有的87.52%股分约值7.3万元，由Comitex Holdings Limited持有99.9%股分及Dico Consultants Limited持有0.01%股分的Comitex Knitters Limited则约值7,131万元。

案件编号：HCMP 518 / 2026

本报记者