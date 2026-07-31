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料「超强厄尔尼诺」正形成 天文台：今年雨量料偏多 极端天气机率增

社会
更新时间：20:22 2026-07-31 HKT
发布时间：20:22 2026-07-31 HKT

天文台指出，赤道太平洋中部及东部的海面温度持续上升，预料强度于11至12月达顶峰，发展成「超强厄尔尼诺」的机会正逐步攀升。气候模式更预测，届时海温峰值或超过摄氏3度，有机会成为自80年代有卫星记录以来最强的厄尔尼诺现象。

「超强厄尔尼诺」曾引发历史性丛林大火

天文台透露，过去三次「超强厄尔尼诺」均为全球不同地区带来极端天气。天文台举例指出，1982年首次被完整记录的「超强厄尔尼诺」，曾导致澳洲、印尼及菲律宾受下沉气流影响而遭遇严重干旱，澳洲更爆发历史性丛林大火；而当年香港的总雨量亦创下当时的历史新高。

本港今年雨量料偏多 吁市民提防威胁

天文台警告，在气候持续暖化的背景下，若与「超强厄尔尼诺」产生叠加效应，全球出现暴雨、干旱及高温等极端天气的可能性将进一步激增。综合观测实况，预料香港今年全年总雨量属正常至偏多的机会较高。天文台表明会密切监测最新发展，并呼吁市民时刻留意最新天气提示及警告，及早提防各种极端天气可能带来的潜在威胁。

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