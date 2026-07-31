屯门市广场「爆旋陀螺G1争霸战」 逾2000选手争冠 明星挑战赛限定登场

继屯门市广场4 月联乘TAKARA TOMY举办爆旋陀螺比赛，随即掀起一股陀螺热潮，屯门市广场今个暑假再度与TAKARA TOMY及香港总代理万信有限公司携手，由即日（31日）起至8月16日举办的官方全港性赛事「屯门市广场 x 爆旋陀螺 X G1 争霸战」。是次主题活动内容丰富，首设女陀螺手赛事，吸引全港逾2,000人报名参与，更邀请游学修、JFFT、193@ERROR 出战。

540吋大电视直播陀螺赛事

信和集团首席商务总裁蔡碧林表示，集团致力提供创新体验，首次联动逾50个商户打造全港最大型陀螺挑战场，配合540吋大电视直播赛事、星级挑战赛及期间限定店，期望为市民带来沉浸式娱乐体验，带动商场人流与消费气氛，并推动香港爆旋陀螺运动及玩家社群发展。

早前港岛、九龙及离岛区赛事已圆满结束，新界西及新界东的分区战将分别于8月1日及9日压轴开打。最终脱颖而出的16强选手，将于8月9日齐集总决赛舞台。为确保赛事公平，参赛者必须使用官方正版产品参赛。总冠军将获赠极具王者地位的「闪金色版翔龙勇者S6-60V」超稀有非卖品，亚军及季军亦可分别获得白银色及赤铜色版本。

除了连场比赛，「星级挑机」环节亦是全场的焦点所在。8月2日，本地人气KOL JFFT 将全体现身商场，向演员游学修发起复仇战，预料赛事将火花四溅。紧接在8月9日的16强决赛日，艺人193@ERROR将会压轴登场，迎战香港分区的精英陀螺手。

首设女陀螺手赛事 联乘商户设试炼场

大会于G1争霸战外亦同步举办多项G2系列赛事，当中破格设立全港首个「女陀螺手比赛」以及「大小同乐赛」，让男女老幼均可落场亲身感受爆旋陀螺的竞技魅力，各组别胜出者可赢取别注色版爆旋发射器及多款稀有陀螺。

此外，商场于整个8月份联动场内逾50个商户设立「陀螺试炼场」及「陀螺战士补给站」。参加者只需在商户对战点与店舖专员完成一对一挑战，或出示陀螺产品，即可获取商户独家限定优惠。玩家更可免费领取集印卡，集齐指定印章并达到指定消费金额，最高可换领100元商场现金券。

网上登记抽选会场限定版陀螺

屯门市广场「爆旋陀螺 X 期间限定店」独家发售多款具收藏价值的会场限定陀螺，包括黑色金属涂层的「翔龙勇者S6-60V」、别注色版「翔龙破坏剑1-60A」及漆黑版「狂象长牙2-80E」等稀有款式。为确保爱好者有顺畅的购物体验，期间限定店严格采取「产品购买权抽选」安排，只限网上登记并中签的人士购买，不设即场排队轮候。另外，中央广场亦设有免费试玩区，由早上11时开放至晚上10时，让广大玩家随时即场切磋交流。