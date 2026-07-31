以义教为名诱两男童上门狎玩拍片 小学男教师还押候判 称喜欢年轻男孩 情不自禁拍照

小学男教师于2022年2024年期间以义教为由，多次趁补习时触摸9岁男童的阴茎及肛门，更拍摄另一名6岁男童的下体，被捕后在电子产品内发现多段儿童口交及自慰片段，在警诫下指「因为喜欢年轻的男孩子，男童是天真可爱的学生」才犯案。男教师今在西九龙裁判法院（暂区域法院）承认猥亵侵犯等8罪，暂委法官高伟雄将案件押后至9月25日，待取被告的背景和心理报告，及两名事主的创伤报告后判刑，期间被告须还押。

31岁被告C.W.H.，被控3项猥亵侵犯、1项向16岁以下的儿童作出猥亵行为、3项制作儿童色情物品及1项管有儿童色情物品罪。

被告曾加入多个同性恋TG群组

控罪指，被告于2022年1月24日至2024年7月14日，分别3度在元朗青山公路249-251号元朗广场某单位，猥亵侵犯男童X；另于同一时段在上述地址向一名年龄在16岁以下的男童X，作出严重猥亵作为；及于2023年9月16日至2024年9月7日在上述地址，2度制作关于男童X的儿童色情物品，及制作男童Y的9张儿童色情照片；另在2024年11月28日管有载有关于Y的儿童色情物品的9张照片及载有关于身分不明儿童的儿童色情物品的12个录影片段。

辩方求情指，被告没有刑事定罪纪录，有硕士学历，尽管不得不承认案件牵涉两名未成年的受害人，亦有年龄差距，及属师生关系，惟辩方提交的精神科报告指，被告不必然有恋童癖，只是有自闭症及与异性交流出现问题。高官质疑，被告有加入不少同性恋的Telegram群组，并主动要求群主购入儿童色情照片及影片，更指明类别及岁数。

X与Y上免费课堂时多次遭被告狎玩兼拍照

案情指，当时9岁男童X的母亲于2022年1月在Facebook上发现被告的贴文，指免费为基层学生提供数学课程，X的母亲遂申请课程，被告在2022年至2024年间为X提供85次课堂。在2024年11月，6岁男童Y的母亲亦从贴文申请课程，Y上过两次课堂。在同月下旬，X告知社工，曾遭被告强逼看儿童裸照，被告更曾脱去X的内裤拍摄下体。

在2022年1月，当X在被告的住所上课时，被告要求X睡在床上，并脱去X的内裤，为X自慰约5分钟，期间被告问X「舒唔舒服」，X感到生气。在2023年至2024年期间，被告在上课时向X展示陌生男子的裸照，X拒绝，被告则要求触摸X的阴茎才会停止展示照片，X终让被告接触阴茎。在同一时间段，被告用手指及湿纸巾按压X的肛门，及帮X自慰，更分别两日拍摄X的阴茎。

警诫下称喜欢年轻男孩子及情不自禁犯案

被告在2024年11月28日被捕，在警诫下承认多次接触X的阴茎及肛门，指「因为喜欢年轻的男孩子，X是天真可爱的学生，所以情不自禁犯下罪行」，并曾在床上要求X「我哋亲密一些，做啲开心嘢」。被告表示自己是贪玩，没有不轨企图，自己亦没有强逼X看色情照片，是X在玩平板电脑时无意间看到，问X有无兴趣看只是开玩笑，但承认有问X能否拍摄X的下体，指「因为钟意X，所以想睇」。

被告在警诫下承认，持有Y的9张儿童色情照片，包括阴茎及肛门，指「因为喜欢Y，所以情不自禁用手机拍摄照片，Y非常黏人，所以很喜欢他，看到照片犹如见到Y」，而案发时没有其他人在场。警方检取被告手机、电脑及平板等电子产品，从中检获不少儿童色情照片及影片，包括男童遭玩弄乳头、自慰手淫、口交及肛交的片段。

案件编号：DCCC1096/2025

法庭记者：黄巧儿