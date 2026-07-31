猫迷博览会2026｜首次京港同步举办宠物展 有猫主带同「主子」扫货：今次换猫咪做主

香港猫迷博览会今（31日）起一连三日于香港会议展览中心举行，虽然今日滂沱大雨，但都无阻一众「猫奴」入场，为自己心爱的猫猫采购零食及宠物用品。现场所见，有不少市民更会带同自己的「主子」猫猫到场，有市民更笑言「今次换猫咪做主」，让其自己自挑选饰物与零食。

爱猫「做主」拣选心头好

今届展会邀请超过185间参展商、合共400个展位进驻，涵盖各类猫粮、宠物用品、猫主题文创产品等多元货品。开幕首日持续下雨，但会场内人流不断，不少猫主特意携同爱猫到场打卡选购，多个摊位负责人均指市民消费气氛炽热。

不少入场市民都有采购计划，苏小姐往年都有来博览会，跟以往一样花费约3,000至4,000港元，购置爱猫食用半年左右的猫粮及零食。她表示没有硬性消费预算，只要产品适合自家猫咪就会入手，后续见到心仪货品亦会继续消费。

李小姐则是首次来博览会，预算约1,000港元采购粮食。她特意带同爱猫入场，希望让猫咪亲自挑选饰物与零食，笑言平日都是主人安排购物清单，「今次换猫咪做主」。

展商赞专属猫展令目标客群精准

现场所见，多款特色宠物产品摊位人气不俗，主打韩国宠物用品的GOSU负责人容先生分享，纵使开幕首日为工作日，展会人流与现场气氛依然理想，首日营业额亦符合预期，期望后续展期不会受天气影响。考虑到香港住宅普遍空间细小，品牌特意引入可安装于墙角、节省摆放空间的墙身地毯以代替传统猫爬架；同时引入多款面向年轻群体的猫咪文创周边，吸引不少女士驻足选购。

首度参展的狮子砂负责人杨先生接受访问时表示，相比一般综合宠物节，今次专属猫展目标客群更精准、人流亦更可观。今次参展重点推出品牌全新研发、可检测猫咪尿液酸碱度的变色猫砂，主人透过砂粒颜色变化，就能简单判断猫咪尿道健康状况。他提醒，所有优惠及限定礼品只会于展场独家供应，有需要的猫主应把握今次机会。他补充，参与专属猫展能够接触大量从未认识品牌的养猫人士，对品牌宣传、开拓新客有极大帮助。

首次京港同步举办宠物博览会

商务及经济发展局副局长陈百里在开幕礼上致辞表示，今届博览会实现首次京港合作，两地同步举办相关宠物主题展览。他提到近年参展商及展位数目持续上升，反映本地宠物市场规模不断扩张；特区政府正联同业界推出配套政策，回应市民对宠物产品、潮流文创的需求。

陈百里续指，IP商品化是政府重点推动方向，业界发展IP常面临成本高、融资难、专业人才不足等挑战。当局正搭建完善IP生态圈，透过优化税务、融资支援、人才培育、协助品牌出海宣传等措施，全面提升IP创作、保护、贸易与应用能力，巩固香港区域知识产权贸易中心地位，为宠物业打造更优越营商环境与合作空间。

主办展览的展览集团主席王学谱与会上表示，经历多年发展，「香港猫迷博览会」早已突破传统消费展定位，成为香港暑期瞩目城市级猫主题盛事，受众不再只限猫主，同时吸引喜爱宠物、文创艺术及优质生活体验的市民到场。他指出，今届汇聚海内外猫主题画作、雕塑与潮流玩具，以香港作展览枢纽，连结大湾区以至亚太市场。

记者：张颂恩

摄影：卢江球