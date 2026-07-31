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新皇岗口岸︱业界关注旅游巴泊位 邓炳强：大时节预留等候区疏导 确保上落区畅顺

社会
更新时间：18:04 2026-07-31 HKT
发布时间：18:04 2026-07-31 HKT

《皇岗口岸港方口岸区条例》今日（31日）生效，皇岗口岸的港方口岸区已交付香港特区政府管辖。保安局局长邓炳强今早联同跨部门团队，前往新口岸大楼进行实地视察。他下午在扑灭罪行委员会会议后见记者，指当局会争取时间，加快落实通关前准备工作，进行一系列测试，包括营运、公共交通、压力、跨境大型联合测试等，港深两地政府会紧密合作，确保口岸运作条件成熟后，开通日期会适时公布。

港深联合跨境演练涉逾万人

被问到新口岸大楼现况，邓炳强指整体来说大楼状况良好，但就如其他建筑物一般，仍然有一些执漏工作需要处理。另外，处理执漏工作的同时，口岸未来有20多种测试要做，如系统、人流、反恐等等，小测试可能有过百个，亦会与深方进行过万人的跨境演练，若畅顺会适时公布，强调开通须有序安全。

至于有旅游巴泊车位问题，邓炳强称，联检大楼有足够位置让专营巴士和跨境巴士停泊，若遇上大时大节，政府已经在附近位置预留等候区，确保上落区畅顺才会安排巴士前往。他亦提到，非专营巴士目前不能直接驶入联检大楼，需要在新田等地转乘旅游巴前往。

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