Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

挑战居港1年才可申请大学资助学额限制 官判87名内地学生家长败诉须付讼费

社会
更新时间：16:51 2026-07-31 HKT
发布时间：16:51 2026-07-31 HKT

政府发现非在港居住的学生以本地学生身份申请政府资助大学学额，修例规定自2028/29学年起受养人签证持有人须在专上课程开始前居港2年才合资格申请资助学额，至于2027/28学年则设过渡阶段，要求居港满1年。87名透过高才通计划来港的内地学生家长，因子女在内地或海外就读高中，难以赶及在过渡期内满足居港1年要求，去年入禀高等法院申请司法覆核，要求推翻此过渡决定。法官高浩文今颁下书面判词指，过渡期限制并非不合理，亦不构成歧视，驳回其司法覆核申请，下令家长需承担讼费。

本案申请人为87名由家长代表的学生，答辩人为教育局局长。申请方认为专上课程的本地生与非本地生学费悬殊，非本地学生修读4年制本科课程将额外花费多约80万元。 政府于2025年7月31日才公布新政策，当时正值2025/26新学年开学前夕，申请人已在海外或内地学校注册，多数香港中学已无空缺，转学期限亦已过。而且申请人正准备应考公开试，若在迫在眉睫之际强行转校至香港，不仅难以觅得学位，更会打乱学习节奏。

教育局则指，新政策要求本地学生须在本港居住满最少一年，是为了让受养人签证持有人来港读书前能在香港建立本地联系，对真正的本地学生毫无影响。而近年内地来港就读大学的学生日益俱增，学额供不应求，政府在资助学额上的开支甚大，因此推行政策刻不容缓。不论来自什么地区及就读什么课程的人均受限于此政策，但只有申请方作出投诉，绝大多数受影响人士并无异议。

案件编号：HCAL2434/2025
法庭记者：刘晓曦

最Hit
移英港人回流香港8星期 感慨过去几年浪费人生 自爆14日神速安顿实录：终于似返个人｜Juicy叮
移英港人回流香港8星期 感慨过去几年浪费人生 自爆14日神速安顿实录：终于似返个人｜Juicy叮
时事热话
5小时前
尖沙咀伤人│男商人留医6日不治 警列谋杀再拘2人 累计9人被捕
01:06
尖沙咀伤人│男商人留医6日不治 警列谋杀再拘2人 累计9人被捕
突发
7小时前
01:22
尖沙咀伤人｜更多细节曝光 好友生日派对散场后 伤者Issac留下再饮出事
突发
2026-07-30 16:53 HKT
周星驰遭炮轰「无儿无女不敢见人」  李修贤寸星爷钱多也没用  自爆揸飞机活得富贵又潇洒
周星驰遭炮轰「无儿无女不敢见人」  李修贤寸星爷钱多也没用  自爆揸飞机活得富贵又潇洒
影视圈
8小时前
黄大仙冬菇亭大排档名店结业！30年利丰潮州打冷黯然落幕 负责人心灰：经济真系好淡
黄大仙冬菇亭大排档名店结业！30年利丰潮州打冷黯然落幕 负责人心灰：经济真系好淡
饮食
7小时前
白海豚｜超强台风路径南移 料下周吹袭冲绳及台湾北部或登陆华东
00:57
白海豚｜超强台风路径南移 料下周吹袭冲绳及台湾北部或登陆华东
即时中国
5小时前
半年多连执3间！Five Guys荃湾店结业 全港仅余6分店 钟培生曾批「智商税」
半年多连执3间！Five Guys荃湾店结业 全港仅余6分店 钟培生曾批「智商税」
饮食
22小时前
大学生仔女变「绝世隐青」 港妈崩溃：零沟通只顾打机 过来人传授一招破冰｜Juicy叮
大学生仔女变「绝世隐青」 港妈崩溃：零沟通只顾打机 过来人传授一招破冰｜Juicy叮
时事热话
3小时前
周毅刚判囚5个月3星期。资料图片
高级警司周毅刚警总非礼女下属 求情称服务社会梦碎 官斥行为大胆不能容忍 判囚5月3周
社会
1小时前
马浚伟上任集团副主席未够三个月股价升五成 自爆公司深圳园区收养流浪犬 呼吁爱护动物勿弃养。
马浚伟上任集团副主席未够三个月股价升五成 自爆公司深圳园区收养流浪犬 呼吁爱护动物勿弃养
影视圈
23小时前