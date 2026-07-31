挑战居港1年才可申请大学资助学额限制 官判87名内地学生家长败诉须付讼费

政府发现非在港居住的学生以本地学生身份申请政府资助大学学额，修例规定自2028/29学年起受养人签证持有人须在专上课程开始前居港2年才合资格申请资助学额，至于2027/28学年则设过渡阶段，要求居港满1年。87名透过高才通计划来港的内地学生家长，因子女在内地或海外就读高中，难以赶及在过渡期内满足居港1年要求，去年入禀高等法院申请司法覆核，要求推翻此过渡决定。法官高浩文今颁下书面判词指，过渡期限制并非不合理，亦不构成歧视，驳回其司法覆核申请，下令家长需承担讼费。

本案申请人为87名由家长代表的学生，答辩人为教育局局长。申请方认为专上课程的本地生与非本地生学费悬殊，非本地学生修读4年制本科课程将额外花费多约80万元。 政府于2025年7月31日才公布新政策，当时正值2025/26新学年开学前夕，申请人已在海外或内地学校注册，多数香港中学已无空缺，转学期限亦已过。而且申请人正准备应考公开试，若在迫在眉睫之际强行转校至香港，不仅难以觅得学位，更会打乱学习节奏。

教育局则指，新政策要求本地学生须在本港居住满最少一年，是为了让受养人签证持有人来港读书前能在香港建立本地联系，对真正的本地学生毫无影响。而近年内地来港就读大学的学生日益俱增，学额供不应求，政府在资助学额上的开支甚大，因此推行政策刻不容缓。不论来自什么地区及就读什么课程的人均受限于此政策，但只有申请方作出投诉，绝大多数受影响人士并无异议。

案件编号：HCAL2434/2025

法庭记者：刘晓曦