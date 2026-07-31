诱网上识16岁少女返家强奸判囚8年 男子上诉刑期得直减刑半年 官建议交友App设举报机制

4年前，41岁男子透过交友程式「Heymandi」，假冒27岁男子认识16岁少女，邀请她回家「玩猫」并称每周给她千元零用钱，少女上门后遭强奸，男子受审后被裁定罪成囚8年。他提出定罪及刑期上诉，上诉庭认为少女不能肯定男子未使用安全套时有否插入其体内，其后男子性交时亦主动戴上安全套，故批准其刑期上诉，减刑至判囚7年半。上诉庭特别提到年轻人上网交友易陷风险，交友应用程式营运商有责任设保障及举报机制，核实用户资料真实性，严禁曾犯严重不当行为用户在毫无后果的情况下建立新帐户。

定罪上诉驳回但刑期减半年至7年半

现年44岁上诉人陈子进早前质疑，原审法官胡雅文引导陪审团时没有提及陈子进真诚但错误地相信事主同意性交等，上诉庭法官彭伟昌拒批定罪及刑期上诉许可。陈子进再提定罪及刑期上诉，补充指大律师不称职地未有将医疗报告呈堂，又质疑原审法官把他未有使用安全套视为加刑因素是否正确。

上诉庭分析指，上诉人投诉原审代表大状签署两份承认事实前未有取得其同意，但上诉人在原审时没有提出任何异议，上诉人又指大状没有传召医生出庭作供，但上诉庭指该医生实际上从未亲自检查过女事主X，根本无法就X的任何检查作证，驳回其定罪上诉。

上诉庭指，本案涉及任何交友应用程式或金钱安排，上诉人以玩猫为借口诱骗X到家中，企图与她发生性行为，未见面前已主动提出每星期给她1千元，要求X将他当作亲哥哥或男朋友看待。两人有25岁的年龄差距，上诉人在性交初期没有使用安全套，但X也无法肯定当时上诉人有否把阳具插入X体内，可见有关证供并非完全清晰，故批准其刑期上诉，减刑至判囚7年半。

营运商有责任保护未成年及易受伤害用户

上诉庭特别提到，近年愈来愈多年轻人透过社交媒体和网络软件结识陌生人，本案女事主年仅16岁透过交友应用程式认识了虚报年龄、隐瞒真实身份和意图的陌生人，被诱使进入其住所并遭强奸，可见年轻人多么容易被年长陌生人接触、培养并引诱到私人环境中。

数码科技改变人类沟通和建立关系的方式，但亦增加了网络虐待与剥削的机会，上诉庭认为社交媒体及交友应用程式的营运商，创建平台让罪恶发生，不能只把平台上发生的严重刑事行为仅视为执法部门的责任，亦有责任保护未成年人及易受伤害用户免受伤害，建议平台设清晰的保障机制，核实资料真实性，警告与陌生人私下会面的风险等，让用户可简单举报可疑、虐待或犯罪行为，迅速与执法机构合作，严禁曾犯严重不当行为的用户在毫无后果的情况下建立新帐户。

陌生人利用网上匿名性和表面熟悉感去接近年轻又易受伤害的用户，年轻人无论被再三公开警告亦继续自陷风险，网上平台营运商缺乏具体的规管义务，也没有明确的法定或行政责任，放纵被禁用户注册新帐户重新出现。上诉庭认为社交媒体和网络平台的营运商绝不能助长犯罪行为，需共同承担建立稳健举报机制、预防犯罪、发警告及与当局合作的责任。

上诉庭又指，单靠法官是无法解决复杂且不断演变的网络罪行，立法机关、法庭、执法部门、学校、社会服务机构，均须持续协调及关注网络罪行情况，甚至网上平台营运商也有责任尽可能减少年轻和易受伤害用户再次受害的风险。

案件编号：CACC171/2023

法庭记者：刘晓曦