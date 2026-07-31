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第二季负资产住宅按揭贷款宗数逾4300宗 较第一季下跌61.9%

社会
更新时间：16:41 2026-07-31 HKT
发布时间：16:41 2026-07-31 HKT

香港金融管理局今日（7月31日）公布2026年第二季末负资产住宅按揭贷款的最新调查结果，负资产住宅按揭贷款宗数为4356宗，较2026年第一季末的11 424宗下降61.9%。这些个案主要涉及银行职员的住屋按揭贷款或按揭保险计划的贷款，而这类贷款的按揭成数一般较高。

负资产住宅按揭贷款涉及的金额由2026年第一季末的550亿港元，减少64.4%至2026年第二季末的196亿港元。负资产住宅按揭贷款中无抵押部分的金额由2026年第一季末的28亿港元，减少至2026年第二季末的9亿港元。

由于负资产住宅按揭贷款涉及的金额的跌幅大于负资产住宅按揭贷款拖欠金额的跌幅，拖欠三个月以上的负资产住宅按揭贷款比率由2026年第一季末的0.5%上升至2026年第二季末的1.25%。

必须注意的是，此调查所得数字仅涉及银行提供并已知道为负资产的一按贷款（即欠受访机构的未偿还贷款额超过按揭物业的当前市值），当中并不包括涉及二按，而连同二按计算属于负资产贷款的住宅按揭贷款。由于银行没有客户在二按下的未偿还贷款的资料，因此无法知悉其中有多少宗属于负资产贷款。
　　 
受访认可机构的按揭贷款额约占整个银行体系按揭贷款总额的99%。调查结果是经过推算得出，以估计整个银行体系的负资产按揭贷款情况。

 

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