本港第二季GDP预估升4.3% 政府料下半年经济稳健增长 本财年首3个月录128亿盈余

政府统计处今日（7月31日）发布2026年第二季的本地生产总值预先估计数字。根据预先估计数字，今年第二季本地生产总值较上年同期实质上升4.3%，而第一季的升幅为5.9%。

私人消费增2.9% 惟较首季放缓

按本地生产总值各个主要组成部分分析，私人消费开支在2026年第二季与上年同期比较实质上升2.9%，而第一季的升幅为4.9%。

按国民经济核算定义计算的政府消费开支，在2026年第二季与上年同期比较录得0.5%的实质升幅，而第一季的升幅为2.8%。本地固定资本形成总额继2026年第一季实质上升18.3%后，在第二季与上年同期比较持续上升4.6%。

政府料下半年经济继续稳健增长

按国民经济核算定义计算，货品出口总额在2026年第二季与上年同期比较录得28.8%的实质升幅，升幅较第一季的23.8%进一步加快。同期，按国民经济核算定义计算，货品进口实质上升29.3%，而第一季的升幅为29.9%。

服务输出继2026年第一季实质上升3.3%后，在第二季与上年同期比较上升3.4%。服务输入在二零二六年第二季实质上升2.8%，而第一季的升幅为3.8%。经季节性调整而作相连季度比较的本地生产总值，在2026年第二季较第一季实质下跌0.6%。

政府发言人表示，受蓬勃的对外贸易和强韧的内部需求所支持，香港经济在第二季继续强劲扩张。根据预先估计数字，实质本地生产总值继上一季按年增长5.9%后，在第二季进一步增长4.3%。

展望未来，香港经济在2026年下半年预料会继续稳健增长，全球对人工智能相关产品的需求旺盛，应会支撑商品出口，而服务输出应受惠于访港旅客的持续增长，以及对金融及商业服务的稳定需求。受劳工市场情况稳定，以及营商和消费者气氛坚稳所支持，内部需求料会维持强韧。然而，外围不利因素持续，特别是中东地缘政治紧张局势、美国货币政策的不确定性，以及主要先进经济体的贸易保护主义措施，仍须密切关注。

首3个月录盈余 主要来自外汇基金转拨

另外，政府今日公布本财政年度首三个月（即截至2026年6月30日）的财务状况，开支及收入分别为1,855亿港元及1,639亿港元。计入发行政府债券所得419亿港元及偿还政府债券75亿港元的本金后，录得128亿港元盈余。财政储备在2026年6月30日为6,783亿港元。

政府发言人表示，截至六月份录得128亿港元盈余，主要由于2026年6月落实2026至27年度《财政预算案》的建议，从外汇基金转拨750亿港元至基本工程储备基金，这次转拨属一次性安排，上述盈余随后将有所回落。根据以往的收款模式，薪俸税及利得税等主要收入均大多在财政年度的后期收取。