无业汉涉医院咬伤邻床病人获裁定无罪 官决定不下医院令

无业汉涉于去年8月在伊利沙伯医院咬伤邻床病人，他经审讯后获裁定袭击致造成身体伤害罪脱。裁判官吴卓桦裁决时指该男子受酒精戒断症及急性精神混乱的影响，未必有意图伤害事主。吴官早前索取精神科医生报告以考虑需否医院令，今于九龙城裁判法院表示采纳报告建议，不会作出任何命令。吴官提及男子在本案应无罪释放，但因另一案件仍需还押小榄精神病治疗中心。

案发时受酒精戒断症及急性精神混乱的影响

49岁被告徐洪禹，被控于2026年8月26日，在香港九龙油麻地加士居道30号伊利沙伯医院A座3楼34病房26号床位袭击姓周的男事主，因而对周造成身体伤害。吴官早前裁决时指，徐洪禹案发时受酒精戒断症及急性精神混乱的影响，不清楚自己在做什么，徐洪禹未必有意图伤害事主，接纳以精神错乱为由裁定无罪。

辩方今补充指2份精神科报告均不建议徐洪禹接受医院令，医生认为徐洪禹目前在小榄精神病治疗中心接受的治疗更为合适。辩方续指徐洪禹的情况似乎有改善，亦渐趋稳定，故冀法庭采纳报告建议，不作医院令。

案件编号：KCCC2257/2025

法庭记者：雷璟怡