Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

无业汉涉医院咬伤邻床病人获裁定无罪 官决定不下医院令

社会
更新时间：16:16 2026-07-31 HKT
发布时间：16:16 2026-07-31 HKT

无业汉涉于去年8月在伊利沙伯医院咬伤邻床病人，他经审讯后获裁定袭击致造成身体伤害罪脱。裁判官吴卓桦裁决时指该男子受酒精戒断症及急性精神混乱的影响，未必有意图伤害事主。吴官早前索取精神科医生报告以考虑需否医院令，今于九龙城裁判法院表示采纳报告建议，不会作出任何命令。吴官提及男子在本案应无罪释放，但因另一案件仍需还押小榄精神病治疗中心。

案发时受酒精戒断症及急性精神混乱的影响

49岁被告徐洪禹，被控于2026年8月26日，在香港九龙油麻地加士居道30号伊利沙伯医院A座3楼34病房26号床位袭击姓周的男事主，因而对周造成身体伤害。吴官早前裁决时指，徐洪禹案发时受酒精戒断症及急性精神混乱的影响，不清楚自己在做什么，徐洪禹未必有意图伤害事主，接纳以精神错乱为由裁定无罪。

辩方今补充指2份精神科报告均不建议徐洪禹接受医院令，医生认为徐洪禹目前在小榄精神病治疗中心接受的治疗更为合适。辩方续指徐洪禹的情况似乎有改善，亦渐趋稳定，故冀法庭采纳报告建议，不作医院令。

案件编号：KCCC2257/2025
法庭记者：雷璟怡

最Hit
移英港人回流香港8星期 感慨过去几年浪费人生 自爆14日神速安顿实录：终于似返个人｜Juicy叮
移英港人回流香港8星期 感慨过去几年浪费人生 自爆14日神速安顿实录：终于似返个人｜Juicy叮
时事热话
5小时前
尖沙咀伤人│男商人留医6日不治 警列谋杀再拘2人 累计9人被捕
01:06
尖沙咀伤人│男商人留医6日不治 警列谋杀再拘2人 累计9人被捕
突发
7小时前
01:22
尖沙咀伤人｜更多细节曝光 好友生日派对散场后 伤者Issac留下再饮出事
突发
2026-07-30 16:53 HKT
周星驰遭炮轰「无儿无女不敢见人」  李修贤寸星爷钱多也没用  自爆揸飞机活得富贵又潇洒
周星驰遭炮轰「无儿无女不敢见人」  李修贤寸星爷钱多也没用  自爆揸飞机活得富贵又潇洒
影视圈
8小时前
黄大仙冬菇亭大排档名店结业！30年利丰潮州打冷黯然落幕 负责人心灰：经济真系好淡
黄大仙冬菇亭大排档名店结业！30年利丰潮州打冷黯然落幕 负责人心灰：经济真系好淡
饮食
7小时前
白海豚｜超强台风路径南移 料下周吹袭冲绳及台湾北部或登陆华东
00:57
白海豚｜超强台风路径南移 料下周吹袭冲绳及台湾北部或登陆华东
即时中国
5小时前
半年多连执3间！Five Guys荃湾店结业 全港仅余6分店 钟培生曾批「智商税」
半年多连执3间！Five Guys荃湾店结业 全港仅余6分店 钟培生曾批「智商税」
饮食
22小时前
大学生仔女变「绝世隐青」 港妈崩溃：零沟通只顾打机 过来人传授一招破冰｜Juicy叮
大学生仔女变「绝世隐青」 港妈崩溃：零沟通只顾打机 过来人传授一招破冰｜Juicy叮
时事热话
3小时前
周毅刚判囚5个月3星期。资料图片
高级警司周毅刚警总非礼女下属 求情称服务社会梦碎 官斥行为大胆不能容忍 判囚5月3周
社会
1小时前
马浚伟上任集团副主席未够三个月股价升五成 自爆公司深圳园区收养流浪犬 呼吁爱护动物勿弃养。
马浚伟上任集团副主席未够三个月股价升五成 自爆公司深圳园区收养流浪犬 呼吁爱护动物勿弃养
影视圈
23小时前