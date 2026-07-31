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医疗事故︱公立医院首季录26宗错误处方药物 按季增七成 涉抗凝血药最多

社会
更新时间：16:14 2026-07-31 HKT
发布时间：16:14 2026-07-31 HKT

医院管理局今日（31日）公布最一期《风险通报》，今年首季公立医院录得26宗重要风险事故，全部涉及错误处方药物，数字按季急增七成。至于7宗医疗风险警示事件，其中就包括早前将军澳医院将肠造口手术做错胃造口手术，终导致病人死亡的事故；亦包括3宗手术后于病人体内遗漏用具事故，分别有纱布、4毫米钻头末端，以及儿童导取管的导丝。

无法核对病历 错误处方抗凝血药

今年首季，医管局录得26宗错误处方药物事故，较2025年第四季多11宗。26宗事故中，有1宗涉及已知药物过敏、12宗涉及抗凝血药、5宗涉及胰岛素及口服抗糖尿病药物等。当局提到，有病人入院时未能提供身份证明文件，令院方未能透过其身份核对病历纪录，导致院方错误处方抗凝血药。

至于7宗医疗风险警示事件，有3宗涉及为病人错误部位进行手术，其中就包括早前公布的将军澳医院外科医生误将「胃当肠」，为一名需进行肠造口手术的病人进行胃造口手术，其后病人病情恶化、心脏骤停，最终死亡。另外两宗事故则包括原本需要取出病人右侧输尿管支架，却取错左侧支架，以及为病人进行腰椎减压时，减压的腰椎节数出错。

7宗医疗风险警示事件中，包括早前将军澳医院造口手术事故。
7宗医疗风险警示事件中，包括早前将军澳医院造口手术事故。

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