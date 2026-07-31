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男商人尖沙咀酒吧疑遭围殴重创不治 2男分别被控谋杀及协助罪犯提堂

社会
更新时间：15:48 2026-07-31 HKT
发布时间：15:48 2026-07-31 HKT

尖沙咀金马伦道一间楼上酒吧日前发生命案，32岁杨姓男商人怀疑因态度及酒精影响下与他人爆发冲突，男商人遭围殴致头部重创，送院救治延至今日不治。警方事后拘9名男女，仍有人在逃。2名被捕男子分别被控谋杀及协助罪犯罪，今午于九龙城裁判法院首次提堂。2名被告暂毋须答辩，控方申请押后以待死者的死亡证及死因报告，以及进一步调查。署理主任裁判官郑念慈押后案件至10月29日，2名被告续须还押。

被告依次为33岁地产经纪吴展文及37岁地盘工人刘子豪，分别被控谋杀罪及意图妨碍拘捕或检控罪犯而协助罪犯罪。

两男分别被控谋杀与协助罪犯罪

控罪指，吴展文于今年7月25日在尖沙咀金马伦道26号至28号金垒商业中心4楼Club Revel谋杀男子杨淦全。刘子豪则被控于今年7月26日在深水埗南山邨公厕外，当赖永霖、梁俊杰及李汶泰犯可逮捕的罪行，即谋杀，而刘子豪知悉或相信该些人就该罪行或另一可逮捕罪行有罪，并在无合法权力依据或合理辩解的情况下，向赖永霖、梁俊杰及李汶泰提供运输以协助他们逃走，而意图妨碍拘捕或检椌该些人。

身穿绿色T裇的吴展文听毕控罪内容后低声回答：「明白」，在聆讯期间一直低头；吴无保释申请。刘子豪则穿白色T裇，申请保释被拒，须继续还押。

案件编号：KCCC2220/2026
法庭记者：雷璟怡

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