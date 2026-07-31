新皇岗口岸懒人包｜设134条「合作查验」自动通道 5分钟即可过关 一文睇清巴士小巴交通安排！

《皇岗口岸港方口岸区条例》于7月31日生效，当天凌晨零时，皇岗口岸的港方口岸区已正式交付香港特区政府管辖。 新皇岗口岸将24小时通行，更采用「一地两检」及「合作查验、一次放行」的崭新通关模式，预计通关时间将由30分钟大减至5分钟。《星岛头条》整理通关模式、交通接驳等，一文睇清新皇岗口岸。

新皇岗口岸｜7.30签署合作安排 港方口岸7.31交付

《深圳市人民政府与香港特别行政区政府关于在皇岗口岸实施「一地两检」的合作安排》签署仪式昨日于政府总部举行，由保安局局长邓炳强及深圳市人民政府副市长罗晃浩代表签署。保安局与深圳市人民政府口岸办公室亦于同日签署《关于皇岗口岸港方口岸区及相关延伸区场地使用权协议》，由保安局副秘书长徐诗妍及深圳市人民政府口岸办公室主任刘卫翔代表签署。

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新皇岗口岸｜租赁期限至2047年 政府每年交1000元象征式租金

《场地使用权协议》落实《授权决定》第三条的规定，特区政府以租赁方式取得港方口岸区的使用权，租赁期限自有关区域启用之日起至2047年6月30日止。租赁期限届满，经全国人大常委会决定，可以续期。按港深双方早前达成的共识，深圳市人民政府承担整个皇岗口岸重建项目（包括港方口岸区）的设计及建造费用，特区政府每年向深圳市人民政府支付一千元人民币象征式租金。

新皇岗口岸｜采「一地两检」 过关缩短至约5分钟

新口岸将由以往的「两地两检」改为「一地两检」，采用「合作查验、一次放行」的崭新通关模式，新皇岗口岸占地约8.75万平方米，总建筑面积约69万平方米，共有九层。未来将采用24小时运作及纯旅检定位，其通关设计容量约为每日20万人次，较现时水平提升约四倍。

新旅检大楼设置134条「合作查验」自动通道及68个人工柜枱，已登记的旅客未来只需排一次队、接受一次证件查验，即可一并完成深港两地的出入境手续，预计可将通关时间由以往的30分钟大幅缩短至约5分钟。

「皇巴士」将取消

此外，在「一地两检」的架构下，香港的本地公共交通工具可直接抵达联检大楼内的公共运输交汇处，提供「点对点」的直达便利，现有作为口岸接驳功能的「皇巴」服务亦会随之取消。

新皇岗口岸｜维持24小时全日通关

皇岗口岸是目前深圳与香港之间唯一实行24小时旅检通关的大型陆路口岸。新口岸落成启用后，将会继续沿用现有的24小时全日通关模式。口岸的设计通关流量将提升至每日20万人次，待港铁北环线支线开通后，更可进一步增至每日30万人次。

新皇岗口岸｜天花板以深圳市花「簕杜鹃」为原型 5楼有30根「异形双曲造型柱」

新皇岗口岸目前主体建筑、土建装修及室外配套设施已基本完工，通关查验设备正在进行最后的安装调试。大楼内部的装修极具心思，天花板设计以深圳市花「簕杜鹃」为原型，并以暖色调为主。而最受注目的，莫过于5楼入境大厅内的30根「异形双曲造型柱」，独特的几何线条大大丰富了吊顶的层次感。

新皇岗口岸｜7条专营巴士路线 接驳香港市区

为配合新口岸启用，运输署规划了全新的公共交通方案，当中包括延伸3条现有巴士线及新增4条全新巴士线，未来可直达港九新界多个主要区域。

延伸服务之现有巴士路线

路线 起讫点 服务特点 城巴 976A 新田公共运输交汇处 ⇄ 小西湾（蓝湾半岛） 总站延伸至新口岸，提升至全日服务 九巴 N73 新田公共运输交汇处 ⇄ 沙田巿中心 总站延伸至新口岸，满足深宵乘客需求 九巴 276B 天富 ⇄ 上水（彩园） 增设往来新口岸与天水围/元朗的特别班次

全新开办之巴士路线

路线起讫点 服务时间 / 途经 皇岗口岸 ⇄ 葵翠邨公共运输交汇处 全日服务 皇岗口岸 ⇄ 启德（世运道） 初期仅限繁忙时间服务，途经启德体育园 皇岗口岸 ⇄ 乌溪沙站公共运输交汇处 全日服务，覆盖马鞍山及科学园 皇岗口岸 ⇄ 青山湾巴士总站 周末及假日服务

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新皇岗口岸｜6条绿色专线小巴路线安排

现时以新田公共运输交汇处及落马洲管制站为终点的6条专线小巴，在新口岸启用后将直接驶入联检大楼内的公共运输交汇处，市民无须再转乘皇巴接驳。

路线编号 起讫点 服务时段 备注 44B 元朗（新田） ⇄ 屯门站 日间 直接驶入新口岸 44B1 元朗（新田） ⇄ 屯门码头 日间 直接驶入新口岸 78 元朗（新田） ⇄ 八乡路 日间 直接驶入新口岸 N44B 落马洲管制站 ⇄ 屯门码头 通宵 终点站延伸至新口岸 79S 落马洲管制站 ⇄ 天水围 通宵 终点站延伸至新口岸 616S 落马洲管制站 ⇄ 旺角 通宵 终点站延伸至新口岸；合资格长者用乐悠咭可享$2优惠

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新皇岗口岸｜出关接驳深圳地铁7号线等多条铁路

在新皇岗口岸的轨道交通配套方面，预计新口岸未来将连接5条铁路及地铁线路，其中包括现有的深圳地铁7号线，以及规划中的深圳地铁20号线、22号线与高铁系统。而在香港方面的铁路接驳，新皇岗口岸有望连接预计于2034年落成的港铁北环线支线，并接通现时的屯马线和东铁线。