竞委会宣布班轮业船舶共用协议集体豁免命令续期5年 有效期至2031年

竞争事务委员会（竞委会）于7月31日宣布，将定期班轮公司船舶共用协议的集体豁免命令续期5年，有效期延长至2031年8月8日。竞委会早前完成第二次检讨及公众咨询，评估后认同相关协议仍符合经济效率豁除条件，故决定延续命令，并计划于4年后展开第三次检讨。

沿用2017年条款 豁免期延至2031年

竞委会今日公布，将定期班轮公司「船舶共用协议」的集体豁免命令续期5年。是次续期将继续沿用2017年所订立的条款，有效期延长至2031年8月8日。

船舶共用协议是航运公司之间就一些营运安排而订立的协议，涵盖交换船舶箱位及协调船期等。竞委会在评估这类班轮协议所带来的经济效率后，于 2017年 8月首次发出命令，宣布在符合相关条件的情况下，一般根据船舶共用协议所进行的活动，可获豁除于《竞争条例》第一行为守则的适用范围之外 。竞委会经检首次检讨后，于 2022 年将该命令续期 4 年，至 2026 年8月8日届满。

经公众咨询与检讨 认同符合经济效率

在过去一年，竞委会就该命令展开了第二次检讨。期间，竞委会进行了初步公众咨询，并与业内主要持份者举行会议。完成检讨后，竞委会于2026年6月发布将该命令续期的建议，并根据《条例》第20条邀请各界人士作出申述。

竞委会最终得出结论，确认船舶共用协议所涵盖的相关活动仍然符合经济效率豁除的条件，并认为延续该命令属可取且有效的做法。因此，竞委会决定将命令续期5年，直至2031年8月8日，并将于4年后展开第三次检讨。

更改届满期彰显效力 相关文件已上载网站

为使是次续期具备法律效力，竞委会已根据《条例》第20条所列的程序，正式更改该豁免命令的届满日期及检讨期。

同时，竞委会已发布与是次续期相关的文件。有关文件的中、英文版本，已上载至竞委会网站的集体豁免命令登记册内，供市民及业界查阅。

