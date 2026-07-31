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新皇岗口岸│运物局检视交通安排 将提供7条巴士路线等往返口岸

社会
更新时间：14:25 2026-07-31 HKT
发布时间：14:25 2026-07-31 HKT

皇岗口岸港方口岸区已于今日（31日）正式交付港府管辖，而口岸将设专营巴士、专线小巴及的士等本地公共交通工具，以及跨境公共运输服务（包括长途和短途跨境巴士）等供旅客使用。运输及物流局局长陈美宝今日到访新皇岗口岸，与局方、运输署及路政署同事视察口岸的交通安排，确保新口岸全面投入服务后，通关、通行的体验都畅通无阻。

 

运物署将延伸或调整现有本地公共运输服务路线及新增路线

局长检视口岸大楼公共交通交汇处的服务安排，并指示运物署仔细检视，确保各项安排，包括交通指示牌等细节上，都要以用家需要出发；而在人潮高峰时，更需要有妥善安排疏动人、车流，确保运作畅顺。

运物署将通过延伸或调整现有本地公共运输服务路线及新增路线，同时改善及加强相关的落马洲短途跨境巴士服务，让专营巴士、专线小巴和跨境巴士服务达至协同互补，维持高效率的运输网络，为本港不同地区往返口岸的旅客提供最大便利。

提供7条巴士路线包括一条通宵线往返关口

重建后的皇岗口岸提供的公共运输服务包括七条专营巴士路线（当中包括一条通宵路线）、六条专线小巴路线（包括三条通宵路线）、跨境巴士路线（包括五条24小时运作的短途跨境巴士服务）以及的士服务（包括市区、新界和车队的士），而旅客在新口岸过境后即可转乘深圳地铁等公交服务。

 

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