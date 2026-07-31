牛头角玉莲台单位起火警钟无响 房协遭票控 认罪罚款8千

观塘牛头角玉莲台去年10月发生火灾，起火单位户主不治身亡，而到场扑火的消防员在救援期间，打破消防警报器玻璃，惟警钟没有响起，经调查后发现警报系统并非运作正常。香港房屋协会今早在观塘裁判法院承认没有保持消防装置操作性能良好传票罪，暂委裁判官洪玉晖关注，房协管理全港39个屋苑，若有疏忽便牵连甚广，又指房协过往只有一项传票纪录，并强调「（房协）监督承办商都要加把劲」，终判处被告罚款8千元。

被告为香港房屋协会，被控于2025年10月30日于九龙观塘牛头角道297号玉莲台2座，身为装置在上述处所内的消防装置或设备（即火警警报系统）的拥有人，没有保持该等消防装置或设备时刻在有效操作状态。

电线松脱导致火警警钟没响起

辩方求情指，案发时因消防控制面板的电线松脱，才导致火警警钟没有响起，惟没有证据显示是由被告或其雇员导致。被告已安排消防设备承办商每6个月检查消防系统，被告不能自行打开控制面板作检查。在事件发生后，被告已于24小时内安排承办商完成检查及维修。辩方补充，被告管理39个屋苑，过往只有一项与消防相关的传票纪录，反映被告一直表现良好。

案情指，案发地于去年10月30日发生火警，消防员到场救援期间，打破消防警报器玻璃，惟警钟却没有响起，怀疑警报系统没有运作。翌日，消防处就此事进行调查，并发现消防警报系统不在操作状态。

案件编号：KTS7828/2026

法庭记者：黄巧儿