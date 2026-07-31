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涉收贿以利便保险代理转介客户办理开户 3名时任银行职员被控7罪 准保释至9月讯

社会
更新时间：13:32 2026-07-31 HKT
发布时间：13:32 2026-07-31 HKT

3名时任银行职员涉嫌收贿以协助一名保险代理转介的客户无须轮候，直接办理银行开立户口手续。3人被廉政公署起诉共5项串谋使代理人接受利益及1项代理人接受利益罪；其中1人另涉于非法网上平台投注，而被控1项向收受赌注者投注罪。案件今于东区裁判法院提堂，3名被告暂毋须答辩，以待辩方索取文件及提供法律意见。案件押后至9月25日再讯，3人续准以2万至5万元保释，期间不得接触控方证人。

被告依次为32岁陈富昆、29岁陈伟柏、及33岁游启龙，案发时均为香港上海汇丰银行有限公司客户经理。陈富昆被控4项串谋使代理人接受利益罪；陈伟柏被控1项代理人接受利益及1项向收受赌注者投注罪；游启龙被控1项串谋使代理人接受利益罪。

控罪指，陈富昆于2024年在香港与邝玉蝉串谋，使陈富昆在无合法权限或合理辩解下，从邝接受多笔款额，即就每名邝转介的客户接受1,000至1,200元，作为陈富昆便利上述客户于汇丰银行开户的诱因或报酬。陈富昆另涉与陈伟柏、余伟东和游启龙串谋，令3人就每名转介客户获得500元，作为他们便利客户开户的报酬。

陈伟柏被控于2024年某日从陈富昆接受500元，及于2026年2月5日至2026年2月11日向收受赌注者、即一个名为「McBet18」的线上平台投注；游启龙则被于2024年与陈富昆串谋，使他从陈富昆多笔金钱，即就每个陈富昆转介的客户开户，收取300元至500元。

案件编号：ESCC1834/2026 
法庭记者：王仁昌

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