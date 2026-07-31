科大校园内顺手牵羊盗逾1.4万元手提电脑 校园餐厅男侍应认罪还押候惩

科大校园内的餐厅男侍应今年6月分别在自修室等地，偷窃两名学生价值逾1.4万元的手提电脑，及后以800元转售至二手电子商店。案件今早在观塘裁判法院首次提堂，男侍应承认两项盗窃罪，署理主任裁判官李志豪直指，被告在学生读书的校园内犯案，案件具严重性，形容被告的行为属顺手牵羊，监禁是无可避免，将案件押后至8月14日判刑，待取被告的背景报告，期间被告还押候惩。

求情称一时贪心顺手牵羊

35岁被告莫子锋，被控于2026年6月16日及19日，分别在香港科技大学LT-J座地下及蒋震演讲厅外临时自修室，偷窃两部手提电脑，总值港币5,499及9,300元，而上述物品为杜逸凡及徐宁的财产。

辩方求情指，被告母亲指被告小时候智商发展缓慢，在大家乐餐厅工作逾15年，成功晋升副经理。被告在归家的途中经过案发地，因一时贪心而顺手牵羊「见到就攞咗」。辩方另指，被告与年迈的双亲居住，是家庭的经济支柱，惟案发后已失去了工作，明白事件严重，望法庭轻判。

偷1.4万元手提电脑以800元出售

案情指，事发地属香港科技大学内的公众区域，事主杜逸凡于6月16日晚上8时许，将手提电脑放置在LT-J座地下，无人看管，及后发现遗失了该手提电脑，遂报警求助。3日后（19日）的下午3时许，另一名事主徐宁亦将手提电脑放置在蒋震演讲厅外临时自修室，及后发现遗失手提电脑并报警求助。

警方翻查上述地方的闭路电视，发现被告身为科大校园内餐厅的男侍应，分别盗取两名事主的手提电脑。被告被捕后，在警诫下承认因一时贪念而犯案，事后分别以300元及500元出售手提电脑予二手电子商店。警方事后从二手电子商店寻回失物。

案件编号：KTCC1551/2026

法庭记者：黄巧儿