连日落雨几时停？天文台料8.7起终转晴  AI模型预计下周有风打？

今个7月香港接连出现连场骤雨，仅寥寥几日见晴天。截至昨日(30日)，天文台共发出4次红色暴雨警告信号，18次黄色暴雨警造信号。惟天文台预料，广阔低压槽会在未来两三日继续于华南沿岸及南海北部徘徊，该区雨势有时颇大及有狂风雷暴，预料今日至下周四(6日)仍然有雨，当中明日(8月1日)及周日(8月2日)有骤雨及狂风雷暴，雨势有时颇大。同时，天文台亦预料菲律宾以东海域的低压区可能会进一步发展并移向吕宋。按AI模型风乌的预测，下周将有热带气旋接近本港。

根据天文台9天天气预测，明天至下周四(8月6日)仍然有雨，明天及后天的雨势较大，有骤雨及狂风雷暴，雨势有时颇大。周一(3日)及周二(4日)大致多云，间中有骤雨及雷暴。初时骤雨较多。而周三(5日)及周四(6日)则短暂时间有阳光，有几阵骤雨。

根据AI模型风乌的预测，8月3日至8月4日有一个热带气旋形成，并掠过菲律宾进入南海，而该热带气旋将逐渐发展往西北方向移动逼近香港，预计在8月8日最接近本港。

天文台又预料，受到热带气旋白海豚的外围下沉气流影响，下周后期中国东南沿岸天气酷热，根据9天天气预报，在下周五(7日)起转晴天，惟天气酷热，届时最高气温将达33度，市民将迎来久违的晴朗与炎热。