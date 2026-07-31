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警查碰瓷党上门检走大量文件 律师楼放弃提LPP保护 官撤司法覆核申请

社会
更新时间：12:47 2026-07-31 HKT
发布时间：12:47 2026-07-31 HKT

警方早前调查「撞车碰瓷党」，到林逸华律师行进行搜查，检走共计68个文件夹。律师行今年2月入禀高等法院申请司法覆核，指当中66个文件夹内分别涉及客户指示、法律意见、医疗报告及法庭文件等，受到「法律专业保密特权（LPP）」保护。案件今于高等法院进行合并聆讯，惟律师行已去信法庭表明无意继续诉讼，没有任何律师代表出庭。法官高浩文即时撤销其司法覆核申请，将于下周一颁书面理由及作讼费命令。

司法覆核申请方为林逸华律师行，答辩方为警务处处长。林逸华律师行今没有任何律师代表到庭，警务处一方指，林逸华律师行向法庭提交的已清晰显示他们无意继续诉讼，入禀后亦没有提交过任何文件，要求法庭直接驳回其司法覆核申请。

警务处指文件证物涉诈骗

警务处一方另申请讼费，指林逸华律师行主要理据在于客户档案受法律专业保密权（LPP)保护，但警方在搜证阶段已掌握相当强的表面证供，显示相关证物涉及诈骗，搜证过程对律师行并未构成不公；再加上本案是由律师行主动放弃诉讼，因此理应由律师行承担讼费。

法官高浩文当场直接驳回林逸华律师行的司法覆核申请，并宣布将于下周一颁下判词，补充裁决理由及颁布讼费命令。

案件编号：HCAL417/2026
法庭记者：刘晓曦

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