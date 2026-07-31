报假案称收死亡威胁逼使不作供 37岁宏美CEO黄浩霆认罪 判监6星期缓刑18月

宏美广告娱乐集团时任行政总裁黄浩霆去年10月报假案，涉透过另一电话号码发送讯息给自己，称「如果你上庭乱讲嘢，你同埋你全家会死得好惨」、「你都唔想你个仔有咩事」等，向警方虚报遭人恐吓。黄今于东区裁判法院承认虚报有人犯罪，辩方求情指，案发前有自称国家安全法务部的人接触被告父母，被告父母报案后，被告误会警方没有认真看待，保护家人心切才犯案。主任裁判官张志伟指被告行为造成警力浪费，但考虑到被告无案底及被捕后态度合作，认为缓刑可警惕被告，终判监6星期、缓刑18个月。

自导自演发讯息「威吓」自己

37岁被告黄浩霆、报称无业，承认于2025年10月18日明知地向警务人员虚报，指称某名身份不明的人士威胁被告，要杀害他及其家人，意图使被告在某次法庭聆讯中不作某种方式的证供。

案情指，被告案发当日向警方报案，称收到WhatsApp讯息威吓。涉案讯息均在同日发出，对方发讯息指「不如我哋倾下，否则后果自负」，被告回复「你点知我私人电话」，对方继续指「一句讲晒，如果你上庭乱讲嘢，你同埋你全家会死得好惨」、「你都唔想你个仔有咩事」，被告则指「你都痴咗线」及后封锁对方。

警方接报后与被告录口供，及在翌日到被告家中调查。被告亦打开手机给警方检查，警方发现涉案讯息，但亦发现被告曾下载「WhatsApp Business」。在被告同意下，重新下载该应用程式，并发现被告曾用一系列电话号码登入，当中包括被告声称发恐吓讯息给他的电话号码。警方其后拘捕被告，警诫下他保持缄默。

求情称犯案出于误会警方亦为保护家人

辩方求情指，在10月17日晚上，曾有两名自称国家安全法务部的人士前往被告家，要求与被告会面，当时被告不在家，被告母亲应门，及后抄下其中一人的电话号码和车牌。被告父母其后前往警署报案，而警方也曾前往被告居住大厦了解及提醒保安加强巡逻，亦有致电询问被告是否安好，惟警方没有再联络被告家人，令被告产生愚蠢信念，误以为警方没有认真对待，出于保护家人心切才犯案。

控方亦补充，指被告父母曾在10月18日报警，警方调查后认为案件没有刑事成份，而被告父母也没有追究案件，仅纯粹报警落案。

患有读写障碍及过度活跃

辩方亦提到，被告患有读写障碍及过度活跃症，有时亦会有焦虑和抑郁的征状，但其精神状态现时尚可，而上述情况亦与被告犯案无关，望法庭考虑社会服务令或缓刑。

张官指被告作出夸大或提供虚假资料，可能导致警方浪费额外的警力。惟考虑到被告没有案底、案件背景及他被捕后态度合作，而且警方也在短时间内揭发本案，张官认为缓刑可以警惕被告，终判监6星期、缓刑18个月。

翻查资料，在启德体育园主场馆启用前，曾有传西甲豪门巴塞隆拿来港作赛，而宏美广告娱乐集团为主办机构，黄浩霆涉嫌造假及伪造电邮截图，声称启德体育园拒绝申请，又虚报被记者电邮勒索，较早前被控伪造、使用虚假文书及虚报有人犯罪等罪。该案已转介区域法院处理，将于明年2月25日答辩。

案件编号：ESCC950/2026

法庭记者：王仁昌