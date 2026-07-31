打假波案｜前港会后卫霍斌仁操纵赛果入狱17个月 获准以15万元保释等候上诉

前香港足球会后卫霍斌仁（Brian Fok）涉与两名球员串谋「打假波」，再连同一名「艇仔」参与非法外围赌博，串谋作弊操纵入球或角球数目获利，经审讯后被裁定3项向代理人提供利益及2项串谋赌博时作弊共5罪罪成，被判囚17个月。霍斌仁今由大律师苏信恩代表，到高等法院申请上诉期间保释，控方不反对。法官潘兆童批准霍斌仁以15万元现金保释外出，期间需交出旅游证件，不得离开香港，需居住于报称地址，每周一及四早上到警署报到，不得直接或间接接触控方证人 。

霍斌仁被裁定3项向代理人提供利益及2项串谋赌博时作弊共5罪罪成，案情指霍斌仁于2021年至2022年期间效力港时，向中场球员提议一起操纵港会在该赛季的赛果以赚取金钱，向对方提供每场球赛贿款1万元作为「打假波」的报酬，队友拒绝受贿。霍斌仁其后再向两名港会中场球员提供贿款共4万元以诱使他们「打假波」，故意令港会以较大比数落败，方便他就港会对香港流浪足球会港超联赛事投注非法赌博，两名球员拒绝贿赂并向球会汇报。

案中4被告分别判监14个月4周至17个月

霍斌仁于2022/2023年赛季效力港甲球队愉园时，一起策划「打假波」，故意令愉园及中西区体育会在港甲球赛中落败，或操纵两支球队的入球或角球数目，从而令他们在非法赌博中赢取金钱。霍斌仁曾在参赛期间向在场观看赛事的「艇仔」发出信号，以便联络其他同党即时相应下注。他们先后就逾30场愉园及中西区体育会有份作赛的赛事，按照他们预定的「打假波」赛果投注非法赌博，下注金额最少数万元。

裁判官余俊翔当日判刑时指出，本港足球运动发展有赖球员诚实作赛，斥责被告蓄意操控球赛，破坏本港廉洁体坛及公平竞赛，损害本港足球坛的声誉，影响公众信心。因此，法庭必须判处被告即时入狱，以反映案情严重兼收阻吓之效。霍斌仁被判囚17个月，时任中西区体育会后卫卢斯安奴及「艇仔」Waheed Mohammad判囚14个月4星期。

案件编号：HCMA247/2026

法庭记者：刘晓曦