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香港快运8.1起上调燃油附加费 香港飞内地增至$198 飞日韩泰等航线增至$339元

社会
更新时间：11:41 2026-07-31 HKT
发布时间：11:41 2026-07-31 HKT

香港快运HK Express今日（31日）宣布由明日（16日）起上调调燃油附加费。从香港出发，至中国内地除外的其他地区之间航段，由现时的241元减至339元；香港和中国内地之间的航段则由165元增至198元。

 

快运表示，燃油附加费会按燃油价格作出调整，费用按每位旅客及每一航段计算。燃油附加费将包含在机票总价格中，并以首程航段的出发地之货币计算。适用于所有票价种类、常规及奖励机票。燃油附加费适用于所有旅客，惟2岁以下不占座的幼童除外。

香港快运燃油附加费调整：

航班出发地 燃油附加费收费额（每一航段） 2026年7月31或之前 由2026年8月1日起
香港 香港和其他地区之间的航段（中国内地除外） HKD 241 HKD339
香港和中国内地之间的航段 HKD 165 HKD 198
日本 日本和香港之间的航段 JPY 14,300 JPY 14,300
南韩 南韩和香港之间的航段 KRW 65,000 KRW 46,000
中国内地 中国内地和香港之间的航段 CNY 135 CNY 162
中国 - 台湾地区 中国 - 台湾地区和香港之间的航段 TWD 980 TWD 1,400
泰国 泰国和香港之间的航段 THB 1,020 THB 1,470
越南 越南和香港之间的航段 USD 30.7 USD 43.2
菲律宾 菲律宾和香港之间的航段 PHP 835 PHP 1,395
马来西亚 马来西亚和香港之间的航段 MYR 130 MYR 180
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