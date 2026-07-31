香港快运8.1起上调燃油附加费 香港飞内地增至$198 飞日韩泰等航线增至$339元
更新时间：11:41 2026-07-31 HKT
发布时间：11:41 2026-07-31 HKT
发布时间：11:41 2026-07-31 HKT
香港快运HK Express今日（31日）宣布由明日（16日）起上调调燃油附加费。从香港出发，至中国内地除外的其他地区之间航段，由现时的241元减至339元；香港和中国内地之间的航段则由165元增至198元。
快运表示，燃油附加费会按燃油价格作出调整，费用按每位旅客及每一航段计算。燃油附加费将包含在机票总价格中，并以首程航段的出发地之货币计算。适用于所有票价种类、常规及奖励机票。燃油附加费适用于所有旅客，惟2岁以下不占座的幼童除外。
香港快运燃油附加费调整：
|航班出发地
|燃油附加费收费额（每一航段）
|2026年7月31或之前
|由2026年8月1日起
|香港
|香港和其他地区之间的航段（中国内地除外）
|HKD 241
|HKD339
|香港和中国内地之间的航段
|HKD 165
|HKD 198
|日本
|日本和香港之间的航段
|JPY 14,300
|JPY 14,300
|南韩
|南韩和香港之间的航段
|KRW 65,000
|KRW 46,000
|中国内地
|中国内地和香港之间的航段
|CNY 135
|CNY 162
|中国 - 台湾地区
|中国 - 台湾地区和香港之间的航段
|TWD 980
|TWD 1,400
|泰国
|泰国和香港之间的航段
|THB 1,020
|THB 1,470
|越南
|越南和香港之间的航段
|USD 30.7
|USD 43.2
|菲律宾
|菲律宾和香港之间的航段
|PHP 835
|PHP 1,395
|马来西亚
|马来西亚和香港之间的航段
|MYR 130
|MYR 180
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