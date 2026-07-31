屡偷拍女友13岁长女洗澡 储存手机多年 48岁地盘管工认2罪判监18个月

48岁地盘管工被指5年前在住所内四度性侵女友10岁幼女，包括摸胸摸臀及两度强奸，受审后被裁定2项非礼罪及2项强奸罪全部罪脱。被告另外在浴室不同位置放置手机多角度拍摄女友13岁长女洗澡，审前承认1项制作儿童色情物品罪及1项窥淫罪。法官游德康今早在高等法院判刑指心理报告显示长女会感到困扰，惟未达显著程度，被告形同继父，辜负长女信任，更储存涉案影片多年，加刑后共判囚18个月。

事主对案件感震惊、肮脏等情绪负担

庭上提到窥淫罪于案发期间刊宪生效，男被告C.L.H.承认1项制作儿童色情物品罪及1项窥淫罪。游官引述心理报告，指现年18岁长女有显著情绪负担，对案件感到震惊、肮脏，有睡眠障碍，感受压抑，当提到被告以及在家洗澡时，长女会感到困扰，惟未达显著程度，仍不利人际关系发展，削弱对他人的信任，要持续接受心理治疗。

被告称只为测试手机功能实为满足性兴趣

游官再引述心理报告指被告以测试手机功能为由犯案，从拍摄角度分析被告显然为了满足个人性兴趣，怀有性意图，具有隐蔽性满足模式。游官续引述指被告见识肤浅，对事主缺乏同埋心。

长期储存影片于手机内增外泄风险须加刑

游官判刑指制作儿童色情物品罪中涉及11段色情影片，全部属第一级色情物品，没有挑逗意味，在3个月内大约每隔3日以不同角度拍摄，可视作11次重复犯案。游官指被告为事主母亲的男友，一直同住，形同继父，被告辜负事主信任，违反诚信，而且涉案影片长期储存在手机内，直到3年后才被发现，过程中有风险意外外泄，故须加刑。游官分别以24个月及12个月监禁为制作儿童色情物品罪及窥淫罪量刑起点，各自加刑3个月，认罪扣减三分一，同期执行，共囚18个月。

案件编号：HCCC247/2025

法庭记者：陈子豪