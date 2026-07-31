骑劫WhatsApp骗案｜两周接获逾150宗报案 仿声线发讯息促转钱 警方提3招防骗贴士！

过去两周，警方共接获逾150宗「WhatsApp帐户骑劫」骗案，总损失逾2600万港元。警务处网络安全及科技罪案调查科总督察黄长兴今日(31日)在电台节目表示，根据警方最新统计数据，若以季度比较，2026 年第一季至第二季的 WhatsApp 帐户劫持案件，对比去年同期确实录得上升趋势。黄长兴透露，过去两个星期内已录得成百宗相关个案。虽然此数字在历史数据中不算特别罕见，但整体攀升的趋势不容忽视。在这类案件中，大部份受害人的损失金额介乎数千至数万港元不等，然而亦有情节严重的个别个案，受害人因误信骗徒而蒙受了超过一千万港元的巨额损失。

钓鱼手段盗取验证码骇入whatsapp 帐户

黄长兴指出，以往的诈骗案多数是诱骗受害人前往便利店购买点数卡，但现时骗徒主要透过发送钓鱼短讯（SMS）、搭建虚假官方网站，甚至在搜寻引擎投放广告以接触目标。骗徒透过这些手段诱使市民登入或扫描二维码，借此盗取用户的验证码并强行登入、劫持其 WhatsApp 帐户。除 WhatsApp 外，亦有少数个案涉及 Telegram、WeChat 等其他社交和通讯平台。

结合 AI 科技模仿亲友语气要求入钱

在成功劫持帐户后，骗徒会分析受害人与亲友、上司或商业伙伴的历史聊天记录。黄长兴表示，骗徒会根据受害人平时的沟通习惯，评估应以文字还是语音讯息进行诈骗。在上述损失逾千万港元的个案中，受害人本身是一名从商人士，平时与父亲亦有生意往来。骗徒利用受害人父亲的帐户发送语音讯息，其中使用的声音、语气及说话习惯，皆与受害人父亲极为相似。受害人因语音极具说服力而放松戒备，未有怀疑帐户已被劫持，最终按照指示多次转帐。

港人常用通讯软件whatsapp沟通，令贼人有机可乘。资料图片

伪冒商业伙伴诱骗转帐

针对受害人为何会将款项转入陌生户口，黄长兴解释，骗徒在诈骗过程中会编造各种借口，例如声称「朋友、供应商或商业伙伴需要资金周转」或「急需支付一笔帐单」，要求受害人直接汇款至第三方户口。这种手法在针对从商受害人的案件中尤为常见。为了减低受害人的防范心理，诈骗集团通常会使用在香港本地开设的银行户口、转数快或电子钱包作为收款渠道，而这些户口多为俗称的「傀儡户口」，部分更会以个人或看似合法的公司名称命名，使受害人信以为真。

市民仍可透过数项实用建议加强防范。

「停一停谂一谂」防范妙招

面对日益精密的 AI 模仿技术，黄长兴坦言，在数码化年代要完全避免声音被盗用具有一定难度，但市民仍可透过数项实用建议加强防范。首先，任何人在收到涉及转帐、点击连结或提供验证码的要求时，都应「停一停、谂一谂」。市民应直接致电对方核实，但切记不可直接使用已被怀疑劫持的 WhatsApp 拨打视讯或语音电话，因为电话另一端很可能是骗徒。正确的做法是使用传统手机通话，或透过其他通讯软件（如 FaceTime、WeChat）联络对方。

其次，在核实身份时，可以主动询问一些只有双方才知悉的私人细节或过往约定，这些细节是骗徒无法从聊天记录中得知的。此外，转帐前必须仔细核对收款户口是否属于平时合作的供应商或相识人士，若出现完全陌生的户口，便应提高警觉。

最后，市民若担心自己的通讯帐户被静悄悄连结，可定期在应用程式内检查「已连结装置」，查看是否有未知的电脑或平板电脑登入。而在日常生活中，应尽量避免在社交平台（如 Instagram、Facebook）发布带有个人「声音导航」的影片，并将社交帐户的私隐设定为「仅限好友」查看，以减少声音特征及个人资料被骗徒搜集并利用 AI 仿制的风险。