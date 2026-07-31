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自愿名册58%学校表列 邓飞指家长选校有丰富信息

社会
更新时间：10:15 2026-07-31 HKT
发布时间：10:15 2026-07-31 HKT

为促进私校自律， 属自愿性质的《私立学校名册》日前正式出炉，有91间国际学校与私立中小学表列，约占全港私校58%，其中约3成私立中学纳入名册。教育界议员邓飞今（31日）于一电台节目表示，入了名册的学校代表合规，但不一定是办学办得非常之好，这是误会，吁家长要自行了解学校的情况。

他指，自名册出台后，很多网上留言说入了名册的学校即是「名校」，但实际不是，谨代表该校合乎教育局的营运要求。他认为名册是一个好的开始，有超过五成八学校参与，对于家长选校时提供的信息已很丰富。

教育界议员邓飞。资料图片
教育界议员邓飞。资料图片

未入名册学校有自己考虑 强调并非一次性名册

他强调名册会陆续更新，今天未加入的学校，可能有自己的考虑，亦有些可能仍然在进行中，只欠部分文件，并非一次性的名册。他更称所有私校不论是否名册表列，都须按条例合规营办，仍然受到教育局的日常监管。

至于名册要求校方提供关键营运资料，包括财务、迁校或结构重组规划，邓飞认为这是合理安排，部分资料提供是针对过往曾发生涉及私校的争议，故这对于教育局作为监管部门，了解校方关键营运资料，是对规范私立学校健康发展是必须的。

而私立中学仅3成学校表列，他解释香港过往主要有私立小学，私立中学是近年来变多了，但办学年期及经验都不够私立小学多，因此在名册上看到私立小学较多属正常。

记者：郭咏欣

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