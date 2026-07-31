自愿名册仅58%私校参与 邓飞吁家长勿误认入册即名校 合规不等于办学优质

针对个别私校乱象丛生，以促进自律， 属自愿性质的《私立学校名册》日前正式出炉，共91间国际学校与私立中小学参与， 整体参与率仅58%，私立中学更是「重灾区」，仅3成学校表列，多间知名国际学校及私校均未参与。教育界议员邓飞今（31日）于一电台节目表示，入了名册的学校代表合规，但不一定是办学办得非常之好，这是误会，吁家长要自行了解学校的情况。

他指，自名册出台后，很多网上留言说入了名册的学校即是「名校」，但实际不是，谨代表该校合乎教育局的营运要求。他认为名册是一个好的开始，有超过五成八学校参与，对于家长选校时提供的信息已很丰富。

教育界议员邓飞。资料图片

未入名册学校有自己考虑 强调并非一次性名册

他强调名册会陆续更新，今天未加入的学校，可能有自己的考虑，亦有些可能仍然在进行中，只欠部分文件，并非一次性的名册。他更称所有私校不论是否名册表列，都须按条例合规营办，仍然受到教育局的日常监管。

至于名册要求校方提供关键营运资料，包括财务、迁校或结构重组规划，邓飞认为这是合理安排，部分资料提供是针对过往曾发生涉及私校的争议，故这对于教育局作为监管部门，了解校方关键营运资料，是对规范私立学校健康发展是必须的。

而私立中学仅3成学校表列，他解释香港过往主要有私立小学，私立中学是近年来变多了，但办学年期及经验都不够私立小学多，因此在名册上看到私立小学较多属正常。

记者：郭咏欣