放lunch 注意｜天文台：强雷雨区正影响本港 是否需要发出黑色暴雨警告信号视乎该雷雨区发展

天文台今日（31日）早上11时05分改发红色暴雨警告信号。天文台在11时25分又发特别天气提示，强雷雨区正影响本港，是否需要发出黑色暴雨警告信号要视乎该雷雨区的发展。

与广阔低压槽相关的骤雨及雷暴正影响广东沿岸及南海北部。本港地区今日大致多云，间中有骤雨及狂风雷暴，部分地区雨势较大。日间最高气温约29度。吹和缓东至东南风。

展望明日至星期一雨势有时颇大及有雷暴。星期二仍有几阵骤雨。