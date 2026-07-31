天文台：黄色暴雨警告生效 南丫岛雨势特大 已录得或预料会有每小时雨量超过70毫米

天文台今日（31日）早上10时20分发出黄色暴雨警告信号。同时，预料强阵风吹袭香港。如身处室外，请尽快到安全地方躲避。

天文台又指强雷雨区正影响本港，是否需要发出红色暴雨警告信号要视乎该雷雨区的发展。市民请保持警惕，并留意最新天气消息。

天文台在早上１0时50分发特别天气提示，离岛区的南丫岛的雨势特别大，有可能出现严重水浸。可能受影响之市民，应采取适当的预防措施，以防止水浸可能引致的损失。上述区域已录得或预料会有每小时雨量超过70毫米的大雨。

与广阔低压槽相关的骤雨及雷暴正影响广东沿岸及南海北部。本港地区今日大致多云，间中有骤雨及狂风雷暴，部分地区雨势较大。日间最高气温约29度。吹和缓东至东南风。

展望明日至星期一雨势有时颇大及有雷暴。星期二仍有几阵骤雨。