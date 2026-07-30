旺角朗豪坊扶手现鼠踪 食环署要求商场下周四前治鼠患否则检控

有网民日前在社交平台上载影片，片中所见有老鼠在旺角朗豪坊扶手处高速狂奔，形容是「朗豪坊五星级大鼠」。食环署今日（30日）表示，已随即派员巡视商场的公用地方和食物业处所，已要求旺角朗豪坊的物业管理负责人在8月6日前，必须采取所需步骤，除去可致鼠患的事物，否则会遭检控。

食环署巡视发现鼠迹及假天花有孔洞

片段所见，老鼠沿栏杆扶手高速爬行，引来不少人举机拍片，亦有市民因被吓怕急速离开。朗豪坊回复传媒查询时表示，已即时清洁及消毒相关公众地方，并安排专业灭虫公司在商场关闭后作全面检查及深层消毒，亦已联络食环署，要求检视商场周边街道的衞生情况。

食环署今则表示，随即派员巡视商场的公用地方和食物业处所，其间发现鼠迹及假天花有孔洞，另有一持牌食物业处所的食物室内有垃圾桶未有妥善盖好，不但使鼠只容易进出，更为牠们提供食物来源和藏匿地方，情况并不理想。署方已向该商场的物业管理负责人和员工作出衞生教育及提供防鼠灭鼠建议，并得悉有关商场已安排灭虫公司进行彻底清洁及加强防鼠灭鼠措施。

食环署要求商场8月6日前治鼠患否则检控

因应署方人员今日在商场的巡查结果，署方已根据《公众衞生及市政条例》（第132章）第47（1）条发出消除虫鼠通知，规定旺角朗豪坊的物业管理负责人在8月6日前，必须采取所需步骤，除去可致鼠患的事物，否则会遭检控。同时，署方人员已向有关食物业处所的负责人发出口头警告，要求纠正违规情况。食环署强调，私人处所（包括商场等室内场所）的业权人或占用人有责任清理其处所内的虫鼠。私人处所负责人必须切实履行其法定责任，主动落实有效的防鼠及灭鼠措施。

署方亦指，会密切留意旺角朗豪坊的衞生情况，若发现有处所衞生情况欠佳、未有妥善处理食物或垃圾，或有可能引致鼠患，署方会根据实际情况，按《公众衞生及市政条例》（第132章）及其附属法例采取适当执法行动，以保障公众健康。

过往半年旺角区共发出10张法定消除虫鼠通知

就旺角区而言，食环署过往半年共发出10张法定消除虫鼠通知，并在该商场一带向违反清洁法例的人士共发出122张定额罚款通知书。除在区内公众地方进行日常清洁和防治鼠患工作外，食环署早已加强有关商场附近公众地方的洁净工作及防鼠措施，包括增加附近后巷的捕鼠器和鼠饵盒等，并增加后巷清洁和巡查频次，以提升防治鼠患工作的成效。