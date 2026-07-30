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宏福苑安置｜房屋局指已选择「楼换楼」方案的业主 仍可按机制终止程序改为提取现金

社会
更新时间：22:09 2026-07-30 HKT
发布时间：22:09 2026-07-30 HKT

政府早前公布，无论宏福苑业主参与选择现金或在特设销售计划方案一律可获全额共30万元的租金补贴，惹来有已选择「楼换楼」方案的宏福苑业主希望可更改选择，改为提取现金。

房屋局今日在网页更新宏福苑长远居住安排的资讯，回应相关疑虑。房屋局表示，即使业主已选择「楼换楼」方案，仍可按照既定机制终止购买新单位的程序，并提取相等于「楼换楼券」价值的现金。换言之，「楼换楼」方案本身并不排除业主选择以现金方式结算的权利。

房屋局：会按个别情况作出适切安排

房屋局发言人补充，若业主在提取「楼换楼券」价值的现金后，希望参加特设销售计划，政府会以「情理为先」，并按个别情况作出适切安排。业主如有疑问，可联络解说专队。

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