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新皇岗口岸│谭镇国建议政府大力发展「口岸经济」 引流内地旅客来港消费

社会
更新时间：07:00 2026-07-31 HKT
发布时间：07:00 2026-07-31 HKT

新皇岗口岸将为深港市民带来便利。新社联新界北立法会议员谭镇国表示，随着新口岸落成，意味着深港两地的人员往来将更为频密，双向流动的规模将显著扩大，认为香港应「因地制宜」，大力发展「口岸经济」，建议善用口岸通往公共交通的连廊空间开设特色商舖，并完善交通安排，将内地旅客引流至香港的商场及社区消费，把新增客流转化为实际经济效益。

新皇岗口岸将为深港市民带来便利。刘骏轩摄
新皇岗口岸将为深港市民带来便利。刘骏轩摄

谭镇国建议在锦上路或上水站等安排直达口岸的巴士路线

谭镇国表示，从全国人大常委会授权到特区政府完成本地立法，整个过程高效顺畅，反映中央对香港的坚实支持，也体现了行政立法良性互动的执行力。他提到，新皇岗口岸启用初期拟将有7条巴士线直达，但其他线路仍需在新田公共运输交汇处转车，对部分市民而言未必便利。港铁北环线支线预计2034年才直达新皇岗口岸，过渡期内的交通承载力不容忽视。

谭镇国建议，在锦上路或上水站等大型交通枢纽，安排直达口岸的巴士路线，并延伸机场巴士线经新皇岗口岸，便利过境旅客往返香港国际机场。政府亦须密切监察开通初期的客流变化，适时加密班次，做好分流预案。

杨永杰建议，政府加强往返关口的巴士服务。资料图片/何家豪摄
杨永杰建议，政府加强往返关口的巴士服务。资料图片/何家豪摄

杨永杰期望政府鼓励旅客体验夜间活动

另一名立法会议员杨永杰建议，政府加强往返关口的巴士服务，特别是在启德体育园活动散场时段增加班次，让观众能更便捷地返回内地。不过，他更期望政府善用新皇岗口岸24小时通关之利，鼓励观众无须急于离港，反而可考虑在港享用宵夜或体验夜间活动，延长留港时间。

记者：黄子龙

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