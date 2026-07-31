新皇岗口岸│内地餐饮业料可带旺人气 港人指会多北上消费：方便好多

位于深圳福田区的新皇岗口岸，将成为本港首个实施「合作查验、一次放行」通关模式的口岸。有香港市民表示，旧口岸过关耗时较长，新模式「不用上上落落，方便好多」，日后会更常经此北上深圳消费；有深圳餐饮业人士指口岸开通后，有助带旺餐厅人气。

市民：上落车比以往方便

《星岛》记者到新皇岗口岸现场视察，发现周边配套齐备，邻近除了设有地铁站，亦设有巴士站及的士站，交通非常方便。香港市民陆小姐首次携女儿赴深圳箍牙，相信新口岸过关便利港人，「以后会方便好多」，未来会多利用新口岸「北上」深圳消费。香港市民顾先生相信，新口岸开通后，上落车比以往方便，而且有冷气，下雨天也不用担心淋湿。

餐厅店长望助带旺餐厅人气：最理想是提升两倍

在附近的粤菜餐厅店长梁小姐表示，作为餐饮业界一员，期望两地政府能尽快开通口岸相关安排，将有效促进深圳与香港两地之间的联系，尤其对饮食业而言，不仅香港游客可前来深圳，深圳顾客亦能前往香港消费，形成双向互动，有助带旺餐厅人气。被问及对营业额的预期，梁店长坦言当然希望有所增长，最理想是能较原先提升两倍，强调「当然是越来越好」，并透露日后将会提供优惠吸引港人消费。

牙医诊所持审慎态度：附近都冇咩野好行

不过，牙医诊所职员陆先生对此看法审慎。他指，现时口岸周边仍以住宅屋苑为主，消费热点集中于福田、后海等大型商场，而新口岸周边暂时未有行人通道连接至诊所所在的区域，过关人士大多习惯一出关便乘车离开，预期难以吸引人流步行至邻近地带消费。



陆先生坦言，附近缺乏具吸引力的消闲设施或购物选择，「附近都冇咩野好行」，若要吸引市民或旅客停留，除非设有美食街等特色配套，否则难以带动步行人流。他认为，即使新口岸启用，对生意增长的帮助亦有限，预期仅属轻微，对整体营运未见明显提振作用。



另外，深圳的士司机罗先生表示，新口岸有助改善交通状况，期望启用后能实施规范化的上落客安排，集中管理车辆秩序。对于生意前景，罗先生抱审慎乐观态度，预期收入可望轻微提升，直言「我们拭目以待吧。」

记者 黄子龙