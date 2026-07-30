要求酒店宾馆提供防烟头套 民政总署改善安排：允业界自行决定公共区域是否提供

民政事务总署早前向全港酒店及宾馆业持牌人发出新要求，要求酒店及宾馆在处所内提供防烟头套，提升火警安全保障水平，惹来香港餐旅业协会及酒店业主联会批评，指事前未有咨询业界。民政总署联同消防处今（30日）与酒店业界代表会面，了解业界忧虑后，允许酒店及宾馆经营者可自行决定公共区域及员工区是否配置防烟头套。

民政总署：应聚焦降低客房内的火警风险

民政总署指，在会上三方都同意，配置防烟头套措施应聚焦降低客房内宾客在睡眠时面对的火警风险。就此，优化的落实安排包括，酒店及宾馆经营者在其处所内每间客房提供足够数量的防烟头套，以涵盖该房间的最高容许入住人数，于此阶段鼓励业界积极落实。

消防处将提供建议供应商名单

至于公共区域及员工区，则不会有配置建议规定，酒店及宾馆经营者可自行决定是否有需要。此外，消防处会就防烟头套的技术规格和采购资讯向业界提供意见，例如认可的产品标准和建议供应商名单。

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署方亦重申，与会三方都同意消防安全是重中之重，与此同时，政府亦理解业界就推行方面的关注，今日的会议与酒店业界代表进行了建设性的讨论，消防处的专业意见亦释除了业界的疑虑。政府会继续与业界保持紧密沟通，联同业界代表向业界推广各项消防安全措施，共同提升本港酒店处所的整体消防安全水平。

梁熙建议制作多国语言教学短片教旅客使用

香港餐旅业协会主席梁熙回应表示，欢迎政府听取业界意见后，进一步提出优化安排，具体回应关注，协会将向会员积极解说，全力配合最新安排，以提升火警安全保障水平。他指，防烟头套须符合国家标准及中国强制产品认证（CCC认证），有业界担心会买到劣质产品，早前建议政府制定「白名单」供选购。他欢迎政府最新承诺向业界提供技术规格及采购资讯，包括建议供应商名单，直接回应业界关注。

梁熙又认同政府最新将客房及公共区域和员工区的配置要求分开处理，只对客房有配置规定，因为即使有清晰的逃生路线，住客在烟雾下亦可能难以辨识方向，阻碍安全疏散。他相信防烟头套能有效阻隔有毒气体，争取逃生时间，减低伤亡风险；至于员工熟悉内部环境，支持政府容许酒店及宾馆自行决定。

他亦支持政府提升消防安全方向，但认为前线员工并非消防专家，建议当局加强指引，例如明确检查与保养建议，封条破损的定义等。他又建议政府制作统一的两文三语、甚至多国语言使用教学短片或房内标示，由酒店协助播放及张贴，教导旅客使用。