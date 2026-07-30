故宫文化博物馆新展览「城中一日」明日开幕 引领公众穿越时空探索古代智慧

香港故宫文化博物馆全新展览「城中一日—跨越时空的格物实验」明天（31日）起正式开放予公众参观，八月中起开始举办公众工作坊。香港故宫文化博物馆董事局副主席曾德成表示，展览体现博物馆致力以当代视角弘扬中国文化。

展览汇聚九位本地艺术家创作 连接中国传统文化

故宫文化博物馆今日就展览举行开幕典礼。香港故宫文化博物馆董事局副主席曾德成致辞时表示，展览汇聚九位本地艺术家的创作，连接中国传统文化与当代艺术，体现博物馆致力以当代视角弘扬中国文化。

曾德成回顾，博物馆四年来已举办逾三十个展览，累计接待海内外观众近五百万人次，今年还有四个与北京故宫博物院合作的全新展览，而为庆祝中埃建交七十周年举办的「古埃及文明大展」亦反应热烈，下半年会推出两个关于世界不同地区文明的重要展览。

港故宫文化博物馆董事局副主席曾德成致辞。吴艳玲摄

曾德成：香港在中华文化传承创新扮演重要角色

他强调，香港在中华文化传承创新及推动世界文明对话方面扮演重要角色，而香港发展成为中外文化艺术交流中心的关键动力在于人才，他感谢赛马会慈善信托基金对参展艺术家和创意人才的培育，指基金自博物馆开馆以来一直提供慷慨支持，为公众带来多个展览、教育和文物保育项目。

香港赛马会慈善事务部主管（文化、体育及社区联系协作）叶巧儿表示，马会一直致力于积极推动香港的艺术、文化与保育发展，并响应国家规划，支持香港成为中外文化艺术交流中心。她特别提到，是次展览以绘画、雕塑及多媒体等多元媒介，巧妙融合传统智慧与现代生活。同时设立以体验工作坊为核心的创意实验空间，鼓跨代共创，促进社群互动。

展览由博物馆客席策展人郑婵琦策划，展出九位香港艺术家涵盖绘画、雕塑及多媒体艺术等作品，透过不同手法重新演绎传统与现代文化元素。展览以「城中一日」为主题，将开放至明年2月，主题灵感来自讲述清代皇帝一天生活的「紫禁一日」展览，两者互相呼应。

当中「Labubu」创作者龙家升的画作位于展厅入口处，两侧分别是紫禁城御花园和油麻地榕树头的景象，为展览「时空交错」的主题定下轻松气氛。郑婵琦表示，展览希望让香港艺术家以当代艺术诉说中国文化的源流与历史，让大家对中国文化有更亲近的认识，并希望为年轻艺术家提供更大的舞台展出作品。

此外，馆方预计八月中起逢星期六、日举办一系列公众工作坊，鼓励各界参与创作。活动由不同艺术家，以及听障艺术家唐苹、以足作画的卢佩镛等展能艺术家带领。

香港赛马会慈善事务部主管（文化、体育及社区联系协作）叶巧儿。吴艳玲摄

参展艺术家雷焯诺的作品以想像清代皇帝移居香港的日常生活为概念。她会在工作坊中教导公众绘画穿上古人服饰的自画像，作品完成后会张贴于展墙，希望不论大人小朋友都能参与，让作品成为展览的一部分。

艺术家曾庆灵则以水彩动画描绘鱼类，投影于圆形屏幕上，象征现在与古人看到的鱼是一样的以代表永恒。参加者亦可在其带领的工作坊中，绘画鱼类并投影至圆形屏幕之上。

记者：周育莹