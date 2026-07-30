台风红霞｜太平岭核电站两输电线一度跳闸 　无泄漏任何放射性物质

保安局今日（30日）表示，接获广东省核应急委员会办公室通报一则有关太平岭核电站的运行事件。太平岭核电站于7月26日受强台风「红霞」吹袭影响，两条输电线路一度突发故障跳闸。站内1号机组随即切换至厂用电模式稳定运行，经抢修后已重新顺利并网。整个过程中机组始终保持安全，并无放射性物质释放，事件已被界定为0级偏差。

台风吹袭致两条输电线路跳闸

保安局表示，强台风「红霞」于7月26日凌晨3时50分在广东省惠东县平海镇登陆，登陆点距离太平岭核电站仅约25公里。核电站方面已于台风登陆前提前启动防台风应急响应，并完成各项防御准备工作。

然而，在凌晨4时39分，受强台风恶劣天气影响，核电站电网两条500千伏的输电线路先后突发故障跳闸。

1号机组切换模式 抢修后顺利重新并网

面对突发跳闸，核电站严格按照标准化操作规程展开机组管控，随即将1号机组切换至厂用电模式，以维持稳定运行。

工作人员随即展开紧急抢修，在输电线路恢复正常后，1号机组已于同日上午6时20分重新顺利并网。

安全屏障完好无泄漏 被界定为0级偏差

在受强台风「红霞」影响的整个过程中，太平岭核电站的机组始终处于安全状态，厂内的三道安全屏障保持完整，并没有出现任何放射性物质对外释放。

当局强调，是次偏差对机组安全、员工健康、周边公众及环境均没有造成任何影响。根据国际核事件分级标准及核安全法规，本次情况属于核电站营运单位认为应当报告的其他事件，并已于7月27日被界定为0级偏差。